Văn hóa công sở 'có một không hai" đưa Nvidia thành đế chế nghìn tỷ USD

Gần đây, câu chuyện về chuyến tham quan trụ sở Nvidia tại thành phố Santa Clara, bang California (Mỹ) của nhà phân tích phần mềm kiêm chuyên gia công nghệ Gergely Orosz đã thu hút sự chú ý lớn đối với cư dân mạng.

Trên mạng xã hội X, ông Orosz chia sẻ bản thân vô cùng bất ngờ khi nhận ra rằng tại đây, đồ ăn nhẹ và cà phê đều không được cấp miễn phí, buộc nhân viên phải tự chi trả.

Điều này đi ngược lại hoàn toàn thói quen của các tập đoàn công nghệ lớn (Big Tech), nơi thường "chiêu đãi" nhân viên bằng đủ loại đặc quyền tiện nghi nhằm giữ chân họ ở lại văn phòng càng lâu càng tốt.

Theo chia sẻ từ các cựu nhân viên trên trang Business Insider, chính sách tiết kiệm này thực chất đã được Nvidia duy trì nghiêm túc suốt hơn 1 thập kỷ qua chứ không phải là động thái mới. Căng tin của công ty chỉ hỗ trợ một phần chi phí chứ không bao cấp hoàn toàn các bữa ăn.

Mặc dù cà phê thông thường được cung cấp miễn phí, nhân viên Nvidia vẫn phải tự trả tiền nếu muốn dùng nước đóng chai hoặc các món đồ uống tại quầy cà phê nội bộ.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang. Ảnh: Cho Seong Joon/Getty Images

Triết lý cốt lõi đứng sau quyết định này xuất phát từ chính tư duy của Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Jensen Huang. "Thuyền trưởng" của Nvidia quan niệm rằng cần phải tách biệt rõ ràng giữa niềm vui và công việc, đồng thời không muốn dùng những tiện nghi văn phòng để níu kéo nhân viên ở lại muộn hơn.

Thay vào đó, vị tỷ phú 63 tuổi luôn khuyến khích đội ngũ cấp dưới của mình tập trung toàn lực để đạt được "công việc của cuộc đời" đi kèm một sự cân bằng lành mạnh. Chính vì vậy, công ty hoàn toàn nói không với các khu vực giải trí hay chăm sóc sức khỏe như bàn bóng bàn, phòng gym hay dịch vụ massage.

Ông Huang luôn nhấn mạnh, các doanh nghiệp bao cấp mọi thứ miễn phí thường có mục đích ngầm là muốn nhân sự "sống" luôn tại công sở, và Nvidia lựa chọn làm điều ngược lại.

Tuy thiếu vắng những đặc quyền ăn uống, nhân sự tại Nvidia dường như không hề xem đó là một vấn đề lớn. Đối với họ, cơ hội được dấn thân vào môi trường công nghệ đầy sôi động và thú vị mới là điều quan trọng nhất, khiến việc tự lo bữa ăn trở thành chuyện nhỏ.

Hơn nữa, công ty luôn đền đáp xứng đáng bằng chính sách đãi ngộ thuộc hàng cao nhất ngành kèm theo chương trình mua cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên, với mức chiết khấu 15% và cơ chế tính giá thấp nhất trong 2 năm trước.

Sự tăng trưởng phi mã của cổ phiếu Nvidia trong những năm gần đây đã mang lại giá trị thực tế khổng lồ cho đội ngũ nhân sự, vượt xa lợi ích của một bữa ăn miễn phí.

Mô hình quản trị thực tế của Nvidia giờ đây đang trở thành một ví dụ điển hình cho giai đoạn mới của ngành công nghệ, khi các tập đoàn lớn phải đối mặt với áp lực chi phí đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Giữa bối cảnh cuộc chiến tuyển dụng nhân tài AI diễn ra vô cùng khốc liệt với mức đãi ngộ lên tới hàng trăm nghìn đến hàng triệu USD cho các vị trí then chốt, Nvidia vẫn kiên định giữ vững triết lý đặt hiệu quả và sứ mệnh lên hàng đầu.

Hành trình chuyển mình từ một công ty sản xuất chip đồ họa cho trò chơi điện tử vào năm 1993 trở thành động lực chính của cuộc cách mạng AI ngày nay là minh chứng rõ nét nhất cho sự đúng đắn của định hướng này.

Với vốn hóa thị trường đạt mức kỷ lục gần 5.000 tỷ USD sau hơn 3 thập kỷ phát triển, Nvidia đã chứng minh rằng văn hóa công sở độc đáo của mình không chỉ giúp tối ưu hóa chi phí mà còn nuôi dưỡng tinh thần làm việc chuyên nghiệp, tập trung cao độ vào kết quả thực chất.

Khi toàn ngành công nghệ đang phải điều chỉnh để thích nghi với kỷ nguyên mới, cách tiếp cận của Nvidia mang đến một thông điệp rõ ràng: Sự giản dị và tập trung đúng vào công việc cốt lõi chính là con đường bền vững nhất để đạt được thành công vĩ đại.