Làm mẹ đơn thân ở tuổi 22, mỹ nhân Vbiz được thiếu gia Vĩnh Long si mê, giờ sống trong biệt phủ nghỉ dưỡng 12.000 m2

Quỳnh Lương sinh năm 1995, quê Phú Thọ. Trước khi được biết đến với vai trò diễn viên, cô từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh, thường xuyên xuất hiện trong các MV đình đám. Năm 2018, Quỳnh Lương từng bất ngờ đăng ký tham gia The Face. Tuy nhiên, hành trình của cô dừng lại khá sớm khi không thể lọt vào Top 15 chung cuộc, để lại nhiều tiếc nuối. Ngôi sao đưa tin.

Thông tin trên Phụ Nữ Mới cho hay, những năm gần đây, Quỳnh Lương tiếp tục lấn sân diễn xuất và dần ghi dấu qua loạt phim truyền hình như Lối Nhỏ Vào Đời, Ga-ra Hạnh Phúc, Đừng Làm Mẹ Cáu, Lối Nhỏ Vào Đời... Qua từng vai diễn, nữ diễn viên cho thấy sự tiến bộ trong cách thể hiện cảm xúc, lối diễn tự nhiên và khả năng hóa thân đa dạng. Đặc biệt, những nhân vật có màu sắc quyến rũ, cá tính và quyền lực giúp Quỳnh Lương ngày càng tạo được dấu ấn riêng, đồng thời sở hữu lượng người hâm mộ đáng kể.

Phía sau hình ảnh một nữ diễn viên trẻ trung, xinh đẹp là hành trình đời tư không ít thăng trầm. Trong một chương trình, nữ diễn viên tiết lộ cô mang thai con đầu lòng khi mới 18 tuổi. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân này không quá hạnh phúc vì có mâu thuẫn với chồng. Nữ diễn viên từng chia sẻ: "Khi con được 1 tháng tuổi, tôi bị trầm cảm. Tôi sợ nhìn thấy ảnh cưới đến nỗi nhiều lúc phải lấy khăn tắm che chúng lại". Đến năm 2017, Quỳnh Lương quyết định rời khỏi cuộc hôn nhân và bắt đầu hành trình làm mẹ đơn thân. Thời điểm chưa có chỗ đứng trong showbiz, cô từng trải qua nhiều công việc như phát tờ rơi, bán hàng, làm PG trong siêu thị để kiếm tiền chăm sóc con trai. Vừa mưu sinh, vừa một mình gánh vác chuyện nuôi con khi tuổi đời còn trẻ, những năm tháng nhiều biến động cũng khiến Quỳnh Lương dần trở nên mạnh mẽ, độc lập và trưởng thành hơn. Thanh Niên Việt cho biết.

Thời điểm tham gia Người Ấy Là Ai?, Quỳnh Lương gặp Nguyễn Tiến Phát - một doanh nhân Trà Vinh (nay là Vĩnh Long). Cả hai nhanh chóng thu hút sự chú ý khi công khai tìm hiểu nhau sau chương trình. Mối quan hệ từng trải qua không ít bàn luận trên mạng xã hội, nhưng cặp đôi vẫn quyết định đồng hành và tiến tới hôn nhân.

Cũng trên Thanh Niên Việt cho biết, sau khi kết hôn, cô cùng chồng về miền Tây sinh sống. Thời gian gần đây, chồng Quỳnh Lương nâng cấp nơi ở thành khu nhà vườn không khác gì nơi nghỉ dưỡng có diện tích lên đến 12.000 m2. Không gian được xây dựng theo hướng quy mô, sang trọng và cũng trở thành nơi Quỳnh Lương cùng gia đình sinh sống.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên cũng từng chia sẻ hình ảnh của biệt thự khiến nhiều người nhận xét như “biệt phủ”. Cơ ngơi thiết kế 2 tầng với cửa sổ lớn bao quanh, mang lại sự kết nối giữa không gian nội thất và ngoại thất. Khu vườn xanh mát xung quanh góp phần làm tăng thêm giá trị thẩm mỹ và sự thoải mái.

Ngôi nhà được decor theo phong cách tối giản với gam màu đen - trắng chủ đạo, khoe được độ khéo léo và có gu của Quỳnh Lương.

Theo đó, tầng 1 của ngôi nhà là không gian kết nối giữa phòng khách, phòng ăn và nhà bếp. Toàn bộ nội thất trong nhà đều được làm bằng gỗ cao cấp nên càng sang xịn và độc đáo hơn.

Tạo hình bếp lửa khiến không gian trở nên cổ điển, sang trọng hơn.

Quyết định chọn gỗ mầu đen cho ngôi nhà thể hiện gu thẩm mỹ cá tính của gia chủ. Quỳnh Lương cũng cho thấy sự độc đáo và vẻ trầm mặc, bình yên trong căn nhà.

Để làm sáng không gian đó, Quỳnh Lương khéo léo tạo mầu sắc bằng những bình hoa rực rỡ với sự phối trộn của nhiều loại hoa đắt tiền.

Gu thẩm mỹ tinh tế của Quỳnh Lương còn thể hiện ở những vật dụng trang trí trong ngôi nhà. Chỉ với hai màu đen trắng nhưng cách lựa chọn đồ vật không làm không gian nhàm chán mà trở nên "chất" hơn.

Một góc nhà mang cảm giác rất bình an.

Cầu thang xinh xắn, trở nên rực rỡ hơn bởi những chiếc đèn lồng nhỏ.