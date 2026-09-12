Phát hiện con chim quý hiếm nằm bất động dưới gốc cây, một người dân Đắk Lắk lập tức làm điều này

Ngày 9/9, Công an xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã hoàn tất thủ tục bàn giao một con chim diều hoa Miến Điện nặng khoảng 2kg cho Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk để cứu hộ, chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Người dân giao nộp cá thể diều hoa Miến Điện quý hiếm cho Công an xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh Nguyên Khang

Trước đó, sáng 8/9, trong lúc đi thăm rẫy tại thôn Thống Nhất, xã Buôn Đôn, anh Lương Ngọc Sơn (SN 1984) phát hiện một cá thể chim rừng có kích thước lớn, màu sắc lạ, bị thương nặng ở cánh và nằm bất động dưới gốc cây, không thể tự bay.

Nhận thấy đây có thể là động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, anh Sơn đã tự nguyện đưa cá thể chim đến Công an xã Buôn Đôn để giao nộp.

Con chim diều hoa Miến Điện bị thương được người dân phát hiện dưới gốc cây tại xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh Nguyên Khang

Qua phối hợp kiểm tra, xác minh, Công an xã Buôn Đôn xác định cá thể chim trên là diều hoa Miến Điện, có tên khoa học Spilornis cheela.

Đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo quy định hiện hành.

Do cá thể bị thương, không thể tự bay, Công an xã Buôn Đôn đã làm thủ tục bàn giao cho Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk để cứu hộ, chăm sóc, phục hồi sức khỏe trước khi xem xét thả về môi trường tự nhiên.