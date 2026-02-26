‘Tỷ phú sau một đêm’ và hành trình ‘thoát mác phú nhị đại’ của CEO ngành dược

Năm 2019, khi cái tên Eric Tse (Tạ Nhất Thành) bất ngờ xuất hiện dày đặc trên mặt báo quốc tế, truyền thông Trung Quốc gọi anh bằng một cụm từ vừa choáng ngợp vừa gây tranh cãi: “tỷ phú sau một đêm”.

Một buổi tối, 3,8 tỷ USD và bước ngoặt không thể quay đầu

Cuối tháng 3/2019, hồ sơ công bố tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông (Trung Quốc) khiến giới đầu tư xôn xao: ông Tse Ping (Tạ Bỉnh), nhà sáng lập Sino Biopharmaceutical, cùng vợ là bà Cheng Cheung Ling (Trịnh Tường Linh), quyết định chuyển giao khoảng 1/5 cổ phần tập đoàn cho con trai Eric Tse.

Eric Tse trở thành tỷ phú USD ở tuổi 24 sau khi được gia đình chuyển giao khoảng 1/5 cổ phần Sino Biopharmaceutical, tương đương 3,8 tỷ USD. Ảnh: Erictse0816

Số cổ phần này tương đương 2,7 tỷ cổ phiếu, trị giá khoảng 3,8 tỷ USD (khoảng 98,8 nghìn tỷ đồng) tại thời điểm đó. Chỉ sau một đêm, Eric Tse gia nhập hàng ngũ những tỷ phú trẻ nhất châu Á.

Ngay ngày hôm sau, tập đoàn dược phẩm Sino Biopharmaceutical công bố quyết định bổ nhiệm Eric Tse làm giám đốc điều hành và thành viên Hội đồng quản trị. Mức lương cơ bản được công bố khá “khiêm tốn” so với khối tài sản thừa kế, khoảng 498.000 USD (khoảng 12,95 tỷ đồng)/năm, chưa tính thưởng.

Sự kiện này nhanh chóng leo lên top tìm kiếm trên mạng xã hội quốc gia tỷ dân, không chỉ vì con số khổng lồ mà vì nó phản ánh làn sóng chuyển giao quyền lực thế hệ đang diễn ra trong giới tài phiệt Trung Quốc, đặc biệt ở Hồng Kông.

Xuất thân tinh hoa, con đường giáo dục “may đo”

Sinh năm 1995 tại bang Seattle (Mỹ), Eric Tse lớn lên trong môi trường quốc tế ngay từ nhỏ. Anh học tiểu học tại Bắc Kinh, trung học tại Hông Kông, trước khi sang Mỹ theo học ngành Tài chính tại Wharton School của Đại học Pennsylvania, một trong những “lò luyện CEO” danh giá nhất thế giới.

Sau khi tốt nghiệp Wharton, Eric không chọn nghỉ ngơi hay tận hưởng hào quang giàu sang. Anh tiếp tục theo học Thạc sĩ Quản trị và Lãnh đạo Toàn cầu theo học bổng Schwarzman Scholars tại Đại học Thanh Hoa- chương trình đào tạo” dành cho các lãnh đạo trẻ tương lai.

Eric hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành Dược học Xã hội và Quản trị tại Đại học Dược Trung Quốc.

Song song với học thuật, Eric Tse còn thành lập China Summit Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ các sáng kiến về giáo dục, văn hóa và phát triển thế hệ trẻ.

Không ngồi ghế nóng ngay lập tức

Trái với hình dung của nhiều người, Eric Tse không bước thẳng vào vị trí quyền lực cao nhất khi nhận cổ phần khổng lồ.

Trước năm 2019, anh từng làm việc bên ngoài hệ sinh thái gia đình, giữ vị trí CEO của Liepin North America, một công ty chuyên cung cấp giải pháp nhân sự cấp cao.

Theo Forbes, tính đến giữa năm 2025, Eric Tse là cổ đông cá nhân lớn nhất của Sino Biopharmaceutical. Ảnh: Erictse0816

Từ năm 2018, anh mới bắt đầu tham gia sâu hơn vào Sino Biopharmaceutical, khởi đầu với vai trò trợ lý Chủ tịch, học cách vận hành tập đoàn dược phẩm trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, chịu giám sát y tế nghiêm ngặt và áp lực chính sách lớn.

Đến tháng 7/2022, Eric Tse chính thức được bổ nhiệm làm CEO của Sino Biopharmaceutical, đồng thời giữ vai trò Chủ tịch Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Group - công ty con lớn nhất của tập đoàn, tập trung vào thuốc điều trị ung thư, gan và bệnh hô hấp.

Hiện nay, với khối tài sản hiện ước tính 8,4 tỷ USD, tương đương khoảng 218.000 tỷ đồng (theo Forbes, cập nhật ngày 9/2/2026), Tse Ping và gia đình hiện xếp thứ 43 Trung Quốc, 417 trong danh sách người giàu nhất thế giới. Eric Tse là cổ đông cá nhân lớn nhất của Sino Biopharmaceutical.

Ở tuổi 30, Eric Tse đang đứng trước một bài toán quen thuộc nhưng không dễ: chứng minh rằng sự giàu có không chỉ đến từ thừa kế mà còn từ khả năng điều hành, tầm nhìn chiến lược và trách nhiệm với một ngành liên quan trực tiếp đến sức khỏe hàng trăm triệu người.

Hiện tại, Eric Tse thỉnh thoảng xuất hiện trên mạng xã hội, chủ yếu chia sẻ hình ảnh gắn với các hội nghị doanh nghiệp, diễn đàn chính sách và những chương trình dành cho doanh nhân trẻ.

Anh từng chia sẻ rằng anh không muốn được nhắc đến như một cá nhân giàu có mà là một phần của gia đình và một tổ chức lớn hơn.

Eric từng được trao các danh hiệu như “Top 10 Thanh niên Hoa kiều Mỹ xuất sắc” hay “Cá nhân tiên tiến có đóng góp nổi bật cho ngành sản xuất tỉnh Giang Tô”.

Hiện nay, anh là Ủy viên Ủy ban Hiệp thương Chính trị Nhân dân thành phố Bắc Kinh (CPPCC); ủy viên Liên đoàn Thanh niên toàn Trung Quốc.

Tính đến năm 2025, tập đoàn Sino Biopharmaceutical có hơn 25.000 nhân viên, doanh thu thường niên vượt 30 tỷ NDT (khoảng 114 nghìn tỷ đồng), với hơn 20 công ty con và đơn vị thành viên trải dài tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Nam Kinh, Thanh Đảo và nhiều trung tâm công nghiệp sinh học khác.

Kể từ khi đảm nhiệm vị trí CEO, Eric Tse tập trung thúc đẩy 4 trụ cột chiến lược của Sino Biopharm gồm tích hợp tổ chức, đổi mới toàn diện, toàn cầu hóa và số hóa. Dưới sự lãnh đạo của anh, tập đoàn đẩy mạnh tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả quản trị, mở rộng hợp tác quốc tế và tăng tốc quá trình đổi mới.

Hiện Sino Biopharm tập trung vào các lĩnh vực điều trị trọng điểm như ung thư, bệnh gan, hô hấp và phẫu thuật/giảm đau, đồng thời gia tăng mạnh đầu tư R&D, với 77% ngân sách dành cho thuốc đổi mới.