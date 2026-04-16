Giá vàng hôm nay 16/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji bất ngờ giảm mạnh
Giá vàng hôm nay ghi nhận diễn biến bất ngờ khi giá vàng SJC và vàng nhẫn giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra và hạ tới 1,5 triệu đồng/;lượng ở chiều mua vào.
Giá vàng hôm nay trong nước
Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay giảm 1,5 triệu đồng một lượng ở chiều mua
Mở cửa phiên giao dịch ngày 16/4, lúc 8h34, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua và hạ 1 triệu đồng một lượng ở chiều bán so với mức kết hôm qua, niêm yết ở mức giá 168,5-172,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn SJC cũng hạ 1,5 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua và rẻ hơn 1 triệu đồng một lượng ở chiều bán so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 168,2-172,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Như vậy, chênh lệch giá mua vào - bán ra lên tới 4 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 168,5-171,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.
Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay giảm 1,5 triệu đồng một lượng ở chiều mua và rẻ hơn 1,2 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 168,5-171,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trong nước, trong phiên giao dịch ngày hôm qua 15/4, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn không có nhiều biến động cho dù giá thế giới tăng khá mạnh.
Tới cuối phiên giao dịch ngày 15/4, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 170-173,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng chiều mua vào nhưng tăng 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên liền trước.
Tới cuối giờ chiều ngày 15/4, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 169,7-173,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng chiều mua vào nhưng tăng 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 170-173 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.
Giá vàng thế giới hôm nay thế giới
Sáng ngày 16/4, lúc 6h51', giá vàng lại tăng lên 4.825 USD/ounce.
Trên thế giới, tới 20h ngày 15/4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.810 USD/ounce. Vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.822 USD/ounce. Đến 23h, giá vàng giảm sâu, tuột mốc 4.800 USD/ounce.
Giá vàng thế giới đêm 15/4 cao hơn khoảng 11% (tương đương tăng 477 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 152,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 15/4.
Sáng 16/4, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.809 USD/ounce, giảm 34 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.
-16/04/2026 10:08 AM (GMT+7)