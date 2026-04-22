Hải quan hỏa tốc yêu cầu tăng cường giám sát sản phẩm dinh dưỡng HiPP nhập khẩu

Cục Hải quan vừa có công văn hỏa tốc chỉ đạo các Chi cục Hải quan khu vực về việc tăng cường quản lý đối với sản phẩm dinh dưỡng nhãn hiệu HiPP nhập khẩu, sau khi xuất hiện phản ánh trên phương tiện thông tin truyền thông liên quan đến chất lượng sản phẩm.

Theo đó, để chủ động kiểm soát rủi ro, đảm bảo an toàn thực phẩm và thực hiện đúng quy định pháp luật, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các lô hàng nhập khẩu là sản phẩm dinh dưỡng HiPP, bảo đảm việc nhập khẩu tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật hải quan và pháp luật chuyên ngành.

Cục Hải quan yêu cầu kiểm soát chặt sản phẩm dinh dưỡng HiPP nhập khẩu

Cùng với đó, các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý chuyên ngành để cập nhật kịp thời các thông tin cảnh báo, kết quả kiểm tra, xử lý liên quan đến sản phẩm; trên cơ sở đó áp dụng biện pháp kiểm soát phù hợp.

Cục Hải quan cũng yêu cầu rà soát, đánh giá rủi ro tại các khâu trong quy trình thủ tục hải quan, đặc biệt chú trọng công tác phúc tập hồ sơ, tăng cường trao đổi thông tin giữa các khâu nghiệp vụ nhằm sớm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gian lận.

Ngoài ra, các Chi cục Hải quan khu vực phải kịp thời báo cáo về Cục Hải quan các trường hợp vi phạm, nghi vấn hoặc những khó khăn, vướng mắc phát sinh để được hướng dẫn, xử lý thống nhất.

Trước đó, ngày 18/4, chủ thương hiệu thực phẩm trẻ em HiPP và chuỗi siêu thị SPAR tại Áo đã thông báo thu hồi toàn bộ sản phẩm hũ ăn dặm HiPP tại 1.500 cửa hàng trên khắp nước Áo. Theo thông báo từ Cơ quan An toàn Thực phẩm và Sức khỏe Áo (AGES), nhà sản xuất quyết định thực hiện biện pháp phòng ngừa này sau khi xác định lô sản phẩm hỗn hợp cà rốt và khoai tây (HiPP Vegetable Carrot with Potato) loại 190 gram có dấu hiệu bị can thiệp.

Trong thông cáo báo chí chính thức, HiPP, nhà sản xuất thực phẩm trẻ em của Đức - Thụy Sĩ, cho biết không loại trừ khả năng một "chất nguy hiểm" đã được đưa vào sản phẩm do những tác động từ bên thứ ba. Sử dụng các hũ đồ ăn này có thể dẫn đến hậu quả "đe dọa tính mạng".

Nghi vấn hiện chỉ tập trung vào một loại sản phẩm hương vị nhất định. Tuy nhiên để phòng ngừa rủi ro, HiPP quyết định rút toàn bộ dòng sản phẩm hũ thủy tinh khỏi các cửa hàng của chuỗi siêu thị lớn nhất Áo, SPAR.