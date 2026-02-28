Ai được tăng lương cao nhất trong năm nay?

Tăng lương tối thiểu vùng bình quân 7,2%

Theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/1/2026, mức lương tối thiểu tháng áp dụng cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được điều chỉnh tăng từ 250.000 - 350.000 đồng/tháng (tương ứng tỷ lệ bình quân 7,2%) so với mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định 74/2024/NĐ-CP.

Cụ thể, Vùng I: Tăng từ 4,96 triệu lên 5,31 triệu đồng/tháng; Vùng II: Tăng từ 4,41 triệu lên 4,73 triệu đồng/tháng; Vùng III: tăng từ 3,86 triệu lên 4,14 triệu đồng/tháng; Vùng IV: Tăng từ 3,45 triệu lên 3,7 triệu đồng/tháng.

Lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất

Luật Nhà giáo có hiệu lực từ 1/1/2026 quy định lương nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bảng lương hành chính sự nghiệp. Đây được xem là thay đổi lớn nhất trong chính sách tiền lương năm 2026.

Từ năm 2026, tăng lương tối thiểu vùng bình quân 7,2%. Ảnh minh họa.

Ngoài lương cơ bản, nhà giáo còn được hưởng các khoản phụ cấp theo tính chất công việc và điều kiện vùng miền.

Những nhóm được hưởng chế độ tiền lương và phụ cấp cao hơn gồm: Giáo viên mầm non; giáo viên công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; giáo viên dạy trường chuyên biệt; giáo viên thực hiện giáo dục hòa nhập; giáo viên ở một số ngành, nghề đặc thù...

Tiền lương của nhà giáo trong cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.

Thêm phụ cấp đặc biệt cho vùng khó khăn

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 24/2025/TT-BNV có hiệu lực từ 1/1/2026 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Những người làm việc ở các địa bàn đảo xa đất liền và vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn quy định tại phụ lục ban hành kèm theo thông tư này được hưởng phụ cấp đặc biệt.

Theo đó, phụ cấp đặc biệt được tính bằng tỷ lệ % so với mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm hiện hưởng đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang. Phụ cấp gồm 3 mức: 30%, 50% và 100%; áp dụng tùy theo địa bàn làm việc của đối tượng được hưởng phụ cấp.

Điều chỉnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo

Nghị định số 07/2026/NĐ-CP sửa đổi quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, trong đó điều chỉnh tăng phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ ngày 1/1/2026.

Theo quy định mới, hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Cục thuộc Bộ được điều chỉnh theo phân loại: Cục loại 2 giữ nguyên hệ số phụ cấp theo quy định hiện hành; Cục loại 1 thì hệ số phụ cấp được nâng lên, cao hơn 0,10 so với chức danh tương đương của Cục loại 2.

Nghị định 07 cũng bổ sung phụ cấp chức vụ lãnh đạo cho cấp xã. Theo đó, Chủ tịch UBND cấp xã: hệ số 0,7 tại Hà Nội và TP HCM; 0,6 tại các tỉnh, thành phố còn lại.

Phó Chủ tịch UBND cấp xã: Hệ số 0,6 tại Hà Nội và TPHCM; 0,5 tại các địa phương khác.

Trưởng phòng thuộc UBND cấp xã: Hệ số 0,35 tại Hà Nội và TP HCM; 0,25 tại các địa bàn còn lại.

Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã: Hệ số 0,20 tại Hà Nội và TP HCM; 0,15 tại các địa phương khác.

Tiến hành cải cách chính sách tiền lương trong năm 2026 Tại hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Lê Minh Hưng đã trình bày chuyên đề báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025); phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV. Trong chuyên đề, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nêu rõ nhóm nhiệm vụ về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Theo đó, Ban Tổ chức Trung ương sẽ chủ trì, phối hợp với các ban đảng Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương tập trung một số nhiệm vụ. Trong đó, tiến hành cải cách chính sách tiền lương, quy định phụ cấp kiêm nhiệm, chính sách nhà ở xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức có khó khăn về nhà ở; chính sách bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công, phù hợp với thực tiễn. Nhiệm vụ này hoàn thành trong 2026.