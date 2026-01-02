Tỷ giá USD hôm nay 2/1: Thị trường "chợ đen" tăng phi mã

Tỷ giá USD/VND hôm nay 2/1 thế giới: Triển vọng mờ nhạt 2026

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện đóng cửa nghỉ lễ năm mới.

Đồng USD đã trải qua một năm ảm đạm do kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất, chênh lệch lãi suất với các đồng tiền chính khác thu hẹp, và những lo ngại về thâm hụt ngân sách của Mỹ cùng sự bất ổn chính trị ngày càng gia tăng.

Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư tin rằng sự suy giảm của đồng tiền này sẽ tiếp tục vào năm tới khi tăng trưởng toàn cầu phục hồi và Fed tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ.

Nhìn chung, thị trường đều dự đoán đồng đô la sẽ tiếp tục suy yếu khi các ngân hàng trung ương lớn khác giữ nguyên hoặc thắt chặt chính sách, và khi một Chủ tịch Fed mới nhậm chức - một sự thay đổi được kỳ vọng sẽ báo hiệu xu hướng ôn hòa hơn của ngân hàng trung ương.

Reuters đưa tin, việc nắm bắt đúng diễn biến của đồng đô la rất quan trọng đối với các nhà đầu tư, bởi đồng tiền này đóng vai trò trung tâm trong tài chính toàn cầu. Đồng đô la yếu hơn sẽ thúc đẩy lợi nhuận của các tập đoàn đa quốc gia của Mỹ bằng cách tăng giá trị doanh thu ở nước ngoài khi quy đổi trở lại đô la, đồng thời nâng cao sức hấp dẫn của thị trường quốc tế nhờ lợi thế ngoại hối vượt xa hiệu suất của tài sản cơ bản.

Theo đó, bất chấp sự phục hồi của đồng đô la trong những tháng gần đây - chỉ số DXY tăng 2% so với mức thấp nhất hồi tháng 9 - các chiến lược gia ngoại hối phần lớn vẫn duy trì dự báo về một đồng đô la yếu hơn vào năm 2026, theo một cuộc khảo sát của Reuters được thực hiện từ ngày 28/11 đến ngày 3/12 cho thấy.

Theo các nhà đầu tư, gói kích thích tài khóa của Đức, các biện pháp hỗ trợ chính sách của Trung Quốc và triển vọng tăng trưởng được cải thiện tại khu vực đồng EUR sẽ làm giảm “phần bù tăng trưởng” của Mỹ, yếu tố đã nâng đỡ đồng USD trong những năm gần đây.

“Khi phần còn lại của thế giới có triển vọng tăng trưởng tốt hơn, điều đó thuận lợi cho việc USD tiếp tục suy yếu,” ông Paresh Upadhyaya, Giám đốc chiến lược thu nhập cố định và tiền tệ tại Amundi, công ty quản lý tài sản lớn nhất châu Âu, nhận định.

Kỳ vọng Fed tiếp tục cắt lãi suất trong khi các ngân hàng trung ương lớn khác giữ nguyên hoặc tăng lãi suất cũng có thể gây sức ép lên USD. Khi Chủ tịch Jerome Powell dự kiến rời vị trí để nhường chỗ cho người được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm, thị trường có thể sẽ định giá khả năng Fed theo đuổi chính sách nới lỏng hơn trong năm tới, phù hợp với mong muốn hạ lãi suất của ông Trump.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 2/1 trong nước: Tỷ giá chợ đen tăng mạnh

Hôm nay (ngày 2/1), các ngân hàng đồng loạt đóng cửa nghỉ Tết Dương lịch.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.850 - 26.920 đồng/USD, tăng 100 đồng mỗi chiều so với sáng qua.

Về triển vọng năm 2026, nhóm phân tích MBS dự báo tỷ giá sẽ tăng khoảng 2,5% - 3% trong năm 2026, áp lực tỷ giá vẫn khá lớn trong nửa đầu năm 2026.

Theo MBS, một số yếu tố sẽ hỗ trợ tỷ giá, bao gồm: xu hướng giảm giá của USD được dự báo sẽ tiếp tục khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục giảm lãi suất, ít nhất một lần nữa trong năm 2026 và thặng dư thương mại năm 2026 sẽ mở rộng hơn với mức 21 tỷ USD, cao hơn so với mức 21 tỷ USD trong năm 2025.

Tuy nhiên, áp lực tỷ giá không phải vì vậy mà vơi bớt bởi các yếu tố nội tại:

Thứ nhất, dự trữ ngoại hối của Việt Nam, theo WorldBank ước tính đã xuống dưới mức 80 tỷ USD, cho thấy dư địa để điều tiết tỷ giá không còn lớn.

Thứ hai, phần lớn thặng dư thương mại đến từ nhóm FDI trong khi khối doanh nghiệp trong nước ghi nhận thâm hụt 26 tỷ USD, cho thấy nhu cầu USD trong nước vẫn rất lớn trong chu kỳ mở rộng sản xuất.

Thứ ba, giá vàng thế giới dự kiến sẽ tiếp tục tăng thêm 15%, hướng đến mốc 5.000 USD/ounce trong năm 2026, mặc dù Chính phủ đã xóa bỏ quy định về độc quyền từ giữa năm 2025, đồng thời cho phép doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu bình ổn thị trường, góp phần tăng nguồn cung trên thị trường.

Tuy nhiên nhóm phân tích cho rằng những biện pháp này sẽ dần có hiệu quả về lâu dài. Trong ngắn hạn chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới vẫn chưa thể rút ngắn ngay lập tức.