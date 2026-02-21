Giá bạc hôm nay 21/2/2026 tăng phi mã gần 4 triệu/kg

Giá bạc trong nước hôm nay 21/2/2026

Mở cửa phiên giao dịch sáng thứ Bảy (21/2), giá bạc miếng 999 loại 1 lượng của Ancarat tăng vọt lên ngưỡng 3,144-3,241 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với chốt phiên giao dịch hôm qua, giá bạc miếng đã tăng 136.000-140.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Ancarat cũng phi mạnh lên mức 83,84-86,43 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng 3,63 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 3,74 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Tại thị trường trong nước, sau khi giảm nhẹ lúc mở cửa buổi sáng 20/2, giá bạc bất ngờ bật tăng mạnh vào buổi chiều.

Theo đó, đóng cửa phiên giao dịch 20/2, giá bạc miếng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat được niêm yết ở mức 3,008-3,101 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 86.000-88.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với buổi sáng.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Ancarat cũng vọt tăng mạnh 2,29 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 2,34 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với lúc mở cửa, đóng cửa ở mức 80,21-82,69 triệu đồng/kg (mua - bán).

Trong khi đó, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng đóng cửa ở mức 2,875-2,964 triệu đồng/lượng, giá bạc thỏi là 76,67-79,04 triệu đồng/kg (mua - bán).

Còn tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ), giá bạc miếng 999 loại 1 lượng ở mức 3,33-3,432 triệu đồng/lượng, bạc thỏi 999 loại 1kg có giá 88,8-91,52 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và bán ra.

Giá bạc trong nước duy trì đà tăng mạnh. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới ngày 21/2/2026

Trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần, giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới đóng cửa ở mức 84,65 USD/ounce, tăng 6,3 USD/ounce so với phiên liền kề trước đó, tương đương tăng 8%.

Giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 3 cũng đóng cửa ở mức 82,34 USD/ounce, tăng 4,71 USD/ounce, tương đương tăng gần 6,1%.

Giá bạc tăng dựng đứng khi Tòa án tối cao Mỹ phán quyết Donald Trump đã vượt quá thẩm quyền khi viện dẫn Đạo luật Kinh tế Quốc tế Khẩn cấp (IEEPA) năm 1977 hồi năm ngoái để biện minh cho việc áp thuế chống lại Canada, Trung Quốc và Mexico hồi tháng 2/2025 và sau đó tiếp tục áp thuế chống lại hầu hết các quốc gia trên thế giới vào tháng 4 cùng năm.

Theo các chuyên gia, phán quyết trên sẽ tước đi của ông Trump quyền sử dụng một đòn bẩy kinh tế quan trọng.

Ngay sau đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ ban hành mức thuế cơ bản toàn cầu mới là 10% theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, vốn cho phép tổng thống áp thuế trong 150 ngày. Ông Trump cho biết chính quyền sẽ tiến hành điều tra các hành vi thương mại không công bằng có thể dẫn đến việc áp thuế vĩnh viễn.

Lúc 19h51 ngày 20/2 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới ở mức gần 80,31 USD/ounce, tăng 1,8 USD/ounce so với chốt phiên trước đó, tương đương tăng 2,3%.

Giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 3 được giao dịch ở ngưỡng 80,33 USD/ounce, tăng gần 2,7 USD/ounce, tương đương tăng 3,48%.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc đi lên trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tiếp tục xuất hiện thêm tín hiệu leo thang, qua đó thúc đẩy nhu cầu nắm giữ vàng như một kênh phòng ngừa rủi ro.

Ngoài ra, trong ngày thứ Sáu, tâm điểm chú ý của giới đầu tư là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ - thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưa chuộng. Điểm dữ liệu này có thể sẽ giúp nhà đầu tư định hình rõ hơn về triển vọng lãi suất Fed.

Theo James Hyerczyk, PCE mới là yếu tố có thể tạo bước ngoặt cho thị trường bạc. Nếu chỉ số này vượt kỳ vọng, khả năng cao bạc sẽ đối mặt thêm một đợt bán ra.

Hiện, thị trường khá “mong manh” sau giai đoạn đầu cơ quá mức, trong khi nhiều nhà đầu cơ vẫn chịu thua lỗ. “Quyết định chính sách sắp tới của Fed và dữ liệu lạm phát sẽ là chìa khóa định hướng xu hướng tiếp theo của kim loại quý này”, chuyên gia nhận định.

Dự báo giá bạc

Tuần trước, AuAg Funds – công ty quản lý quỹ đến từ Thụy Điển, chuyên đầu tư vào các tài sản liên quan đến kim loại quý như vàng và bạc – đã công bố báo cáo triển vọng năm 2026, trong đó dự báo giá bạc có thể đạt 133 USD/ounce.

Các chuyên gia của quỹ cho rằng bạc còn nhiều dư địa tăng giá, thậm chí có thể tăng gấp đôi trong bối cảnh hiện tại. Theo đánh giá của AuAg Funds, bên cạnh vai trò là kim loại tiền tệ, bạc còn được hỗ trợ vững chắc bởi nhu cầu công nghiệp.

“Sau nhiều năm nguồn cung không theo kịp nhu cầu, thị trường đang tiến gần tới trạng thái đủ sức tạo ra tác động đáng kể tới quá trình hình thành giá. Tình trạng thiếu hụt vật chất có khả năng đẩy giá bạc tăng gấp đôi trong thời gian rất ngắn. Nhu cầu đối với bạc cũng có độ co giãn rất thấp. Dù giá tăng đến mức nào, khả năng sụt giảm đáng kể về mức sử dụng là không lớn. Một phần do các đặc tính của bạc khó thay thế, phần khác vì kim loại này thường chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng chi phí của sản phẩm cuối cùng”, các chuyên gia của AuAg Funds nhận định.

Trong khi đó, bà Helen Amos - Giám đốc điều hành kiêm chuyên gia phân tích hàng hóa tại BMO Equity Research - cho biết BMO đang duy trì quan điểm thận trọng với bạc trong bối cảnh tỷ lệ vàng/bạc ở mức hiện nay.

“Chúng tôi khá dè dặt với bạc vào lúc này”, bà nói. Theo đánh giá của BMO, bạc vẫn chủ yếu mang tính chất của một hàng hóa công nghiệp. Cân bằng cung - cầu vật chất đang có dấu hiệu nới lỏng, đồng thời bà Amos cho rằng thị trường có thể đã qua đỉnh lắp đặt điện mặt trời toàn cầu.

Ngoài ra, nhà đầu tư cá nhân có thể đã hơi quá đà trong tháng 12 năm ngoái và tháng 1 vừa qua, phần nào do câu chuyện mất giá tiền tệ. Hoạt động đầu cơ và giao dịch quyền chọn gia tăng đã đẩy giá lên cao, trước khi quay đầu điều chỉnh. Theo bà, những biến động mạnh thời gian qua không có lợi cho hình ảnh của bạc như một tài sản trú ẩn an toàn.

“Chúng tôi vẫn theo dõi sát các yếu tố có thể ảnh hưởng tới vai trò đầu tư hoặc trú ẩn của bạc, trong bối cảnh tình hình biến động nhanh. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cân bằng cung - cầu vật chất cho thấy giai đoạn khó khăn nhất nhiều khả năng đã qua”, bà Helen Amos nói thêm.