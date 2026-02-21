Giá vàng hôm nay (21/2): Tăng cao nhất sau gần 2 tuần biến động

Giá vàng hôm nay 21/2 tiếp đà tăng mạnh

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tuần tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay 21/2 (giờ Việt Nam) ở quanh mức 5.108 USD/ounce, tăng mạnh 113 USD/ounce so với chốt phiên hôm trước đó. Đây cũng là mức cao nhất kể từ ngày 11/2.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, sau 1 tuần tương đối yên tĩnh, giá vàng đã lấy lại được mốc 5.000 USD/ounce và tăng vượt mức 5.100 USD/ounce trước thềm cuối tuần khi các nhà đầu tư tìm kiếm sự bảo hiểm để phòng ngừa rủi ro trước sự bất ổn địa chính trị và hỗn loạn ở Trung Đông nếu Mỹ phát động một cuộc tấn công vào Iran.

Việc giá vàng tăng trở lại vượt qua ngưỡng tâm lý quan trọng diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đã điều các tàu sân bay, máy bay chiến đấu và máy bay trinh sát đến nhắm mục tiêu vào Iran, đánh dấu sự tập trung hỏa lực lớn nhất của Mỹ trong khu vực kể từ Chiến tranh Iraq.

Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý rằng, cho đến nay, sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn vẫn còn hạn chế, khi giá vàng dự kiến ​​sẽ kết thúc tuần với mức tăng khiêm tốn 0,5%.

“Việc thị trường vàng không có phản ứng gì khi tiếp tục dao động quanh mức 5000 USD/ounce cho thấy sự hoài nghi của thị trường về việc liệu sự tích trữ này có phải là một chiêu trò lớn nhằm buộc Iran nhượng bộ hay liệu rằng có sẵn sàng đưa vấn đề giá cả phải chăng trở lại chương trình nghị sự của Mỹ khi giá xăng tăng cao trong bối cảnh xung đột hay không”, ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank cho biết.

Theo ông Bernard Dahdah, nhà phân tích kim loại quý tại Natixis, giá vàng có thể tăng tới 15% nếu Mỹ phát động một cuộc tấn công vào Iran.

"Phần lớn sự tăng giá sẽ diễn ra trong vài tuần đầu tiên. Sau đó, chúng tôi dự đoán giá sẽ bắt đầu giảm khi thị trường nhận thức được những tác động và thích nghi. Do giá đang đi ngang, chúng tôi ước tính điều này có thể dẫn đến mức giá 5.500 - 5.800 USD/ounce trong 2 tuần sau khi cuộc tấn công bắt đầu", ông Dahdah nhận định.

Ngoài ra, bà Razan Hilal, nhà phân tích thị trường tại Forex.com chỉ ra rằng nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột mới ở Trung Đông chỉ là một trong những yếu tố hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư đối với vàng.

"Tâm lý né tránh rủi ro vẫn là chủ đề chi phối trên các thị trường toàn cầu. Những lo ngại xung quanh sự biến động của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, sự gia tăng căng thẳng địa chính trị và căng thẳng giữa Mỹ và Trung Đông tiếp tục duy trì nhu cầu đối với các tài sản phòng thủ. Môi trường này đã giữ cho hoạt động mua vào khi giá giảm đối với vàng và bạc vẫn được duy trì", bà Hilal nhấn mạnh.

Giá vàng trong nước giữ nguyên

Giá vàng hôm nay 21/2 ghi nhận vàng SJC và nhẫn đồng loạt bất động do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vẫn đang diễn ra.

Trong đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 176 - 179 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định chiều mua vào và chiều bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 176 - 179 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Ngoài ra, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 176 - 179 triệu đồng/lượng (mua - bán);...

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 175,6 - 178,6 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 175,7 - 178,7 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.