Thành triệu phú USD nhờ chơi chứng khoán trong khi nghỉ đẻ

Con đường đầu tư của Choruko bắt đầu từ năm 2011. Khi đó, cô sinh viên đại học dùng 2,4 triệu yen (khoảng 16.000 USD) được bố cho để mua cổ phiếu. Bảy năm sau đó, cô gần như không quan tâm đến khoản đầu tư này. Năm 2018, khi chồng nghỉ việc vì áp lực, cô kiểm tra tài sản gia đình và phát hiện mã cổ phiếu cũ đã tăng vọt lên gần 16 triệu yen (khoảng 105.000 USD). "Lúc này tôi mới thực sự cảm nhận được sức mạnh của chứng khoán", Choruko cho biết.

Thời điểm đó, cô đang mang thai, chuẩn bị nghỉ thai sản, trong khi thuế tiêu dùng tại Nhật Bản sắp tăng. Cô bắt đầu học phân tích kỹ thuật đầu tư.

Nghỉ thai sản khi sinh con đầu lòng, Choruko giao dịch toàn thời gian. Nhận định thị trường bán dẫn sẽ phục hồi sau thương chiến Mỹ - Trung, cô dồn toàn bộ vốn và dùng giao dịch ký quỹ để lướt sóng trong ngày. Vừa bế con, cô vừa theo dõi biểu đồ trên điện thoại để vào lệnh. Có tháng cô giao dịch hơn 1.000 lần, đẩy khối tài sản lên 50 triệu yen (khoảng 333.000 USD) trong nửa năm.

Tháng 1/2021, nhờ lướt sóng, cô lãi khoảng 500.000 yen mỗi ngày. Tài sản vượt mốc 100 triệu yen, đưa cô gia nhập nhóm "Okuribito" - những người có tài sản trên trăm triệu yen tại Nhật Bản. "Lúc đó tôi sinh ra ảo giác mình có năng lực, dẫn đến thất bại sau này", cô nói.

Choruko, gần 40 tuổi, ở Tokyo nổi tiếng trong giới chơi chứng khoán ở Nhật Bản. Ảnh: Friday

Khi chuyển trọng tâm sang các mã công nghệ vốn hóa nhỏ, cô dồn vốn vào cổ phiếu một công ty đang giảm 34% từ đỉnh, kỳ vọng báo cáo tài chính tốt sẽ kéo giá lên. Tuy nhiên, cổ phiếu tiếp tục lao dốc, cuốn bay 24 triệu yen trong một ngày. Tài sản của cô sụt xuống còn 68 triệu yen vào tháng 7/2021. Cú sốc khiến Choruko nằm bẹp trên giường, nhận ra bản thân đã hành động như một kẻ đánh bạc. Cô thanh lý toàn bộ danh mục và tạm dừng giao dịch.

Vài tuần sau, nghe tin một tập đoàn lớn chuẩn bị trả cổ tức 10%, cô quyết định dùng vốn quay lại thị trường. Giá cổ phiếu tăng giúp tài sản của cô lên 88 triệu yen. Nhận định giá sẽ giảm mạnh sau ngày chốt danh sách, cô bán ra để bảo toàn vốn.

Khi kỳ nghỉ thai sản kết thúc, quỹ thời gian eo hẹp khiến Choruko từ bỏ lối chơi lướt sóng. Cô chọn chiến lược giữ tiền mặt chờ cơ hội, nhắm vào những doanh nghiệp đầu ngành, mua lúc thị trường bán tháo và chốt lời khi giá phục hồi.

Có đợt, cô thu lãi 500.000 yen chỉ trong một ngày nhờ mua vào một mã cổ phiếu lớn khi thị trường đi xuống vì chiến sự Nga - Ukraine năm 2022. Đầu năm 2026, căng thẳng địa chính trị khiến khối tài sản 510 triệu yen của cô giảm 90 triệu yen. Đợi thời điểm thị trường hoảng loạn, cô mua vào lượng lớn cổ phiếu của một tập đoàn sản xuất và chốt lời thành công.

Để có thời gian, Choruko nghỉ việc trình dược viên, mở công ty riêng chuyên về quan hệ công chúng (PR) và bất động sản. Cô thuê cựu đồng nghiệp làm trợ lý từ xa để xếp lịch trình, xử lý email và thuê dịch vụ dọn nhà, dành phần lớn thời gian tập trung đọc báo cáo tài chính.

Choruko không phải trường hợp cá biệt. Nhóm các bà nội trợ Nhật Bản mang danh "Bà Watanabe" đang ồ ạt tiến vào thị trường tài chính, đặc biệt sau khi chính phủ nước này cải cách chương trình đầu tư miễn thuế NISA đầu năm 2024 với 5 triệu tài khoản mở mới.

Từng lỗ 24 triệu một ngày, cũng từng phải rời bỏ thị trường, Choruko dùng 14 năm chứng minh đầu tư không có đường tắt, chỉ có liên tục thử sai, điều chỉnh và xuất phát lại.