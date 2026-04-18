Cảnh giác lừa đảo đặt phòng, vé du lịch dịp lễ

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, khi các kỳ nghỉ lễ như Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4, 1-5 đến gần, nhu cầu du lịch tăng cao kéo theo sự gia tăng của các hành vi lừa đảo trên mạng.

Anh Nguyễn Văn Thành (ngụ TP HCM) cho biết suýt trở thành nạn nhân khi đặt phòng dịp lễ. Anh liên hệ qua fanpage "Oyster Bay Hotel Vũng Tàu" và được tư vấn nhanh, chuyên nghiệp, kèm nhiều phản hồi tích cực nên khá tin tưởng. Tuy nhiên, nhận thấy giá rẻ bất thường, anh chủ động kiểm tra qua kênh chính thức của khách sạn và phát hiện đây là fanpage giả. "May mắn là tôi chưa chuyển tiền đặt cọc, nếu không đã bị lừa" - anh chia sẻ.

Một fanpage giả mạo có giao diện giống hoàn toàn với kênh chính thức

Tương tự, anh Lê Văn Nhơn, một chủ doanh nghiệp tại TP HCM, cũng suýt mất tiền khi tìm resort tại Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) cho dịp nghỉ lễ cuối tháng 4. Anh Nhơn kể trong lúc tìm kiếm trên mạng, anh thấy fanpage "Mandala Chăm Bay Mũi Né" có lượng theo dõi lớn, có tick xanh và tương tác đều đặn, nhìn rất uy tín.

Tuy nhiên, khi gọi vào số hotline trên trang này thì không liên lạc được. Anh tiếp tục kiểm tra lại qua website chính thức, phía resort xác nhận số điện thoại trên fanpage là giả mạo, các chương trình khuyến mãi cũng không có thật. "May mắn là không liên lạc được nên tôi kiểm tra lại, nhờ đó tránh bị lừa" - anh Nhơn nói.

Trong khi đó, một chủ tài khoản mạng xã hội cho biết đã bị lừa mất 1,5 triệu đồng khi đặt phòng qua fanpage giả "Dream Dragon Resort Đồ Sơn". Theo chia sẻ của người này, do thấy fanpage được xây dựng rất giống thật, có đầy đủ hình ảnh, bài đăng và phản hồi khách hàng nên mới đồng ý chuyển khoản đặt cọc 50% để giữ phòng. "Sau đó, khi kiểm tra lại, tôi phát hiện thông tin liên hệ chính thức hoàn toàn khác và phía khách sạn xác nhận không có mã đặt phòng như đã trao đổi. Tuy số tiền không quá lớn nhưng cảm giác bị lừa rất khó chịu" - nạn nhân này cho biết.

Trước thực trạng trên, nhiều doanh nghiệp du lịch, lưu trú, ăn uống liên tục phát đi cảnh báo về tình trạng bị giả mạo fanpage. Các trang giả thường sao chép hình ảnh, nội dung, thậm chí mua tick xanh để tạo niềm tin và nhận đặt cọc từ khách hàng.

Ông Lê Hồng Đức, nhà sáng lập OneAds Digital, cho biết việc tạo fanpage giả hiện không hề khó khăn. Các đối tượng thường mua lại fanpage có sẵn lượng theo dõi rồi xóa nội dung cũ để "biến hình". Nhờ công cụ AI và hệ thống tự động, chúng có thể sao chép gần như toàn bộ nội dung từ fanpage thật, từ bài viết, hình ảnh đến cách trình bày.

Ngoài ra, các công cụ này còn giúp tạo lượng tương tác ảo lớn như lượt thích, bình luận, chia sẻ, thậm chí cao hơn cả trang chính thức. "Dấu tick xanh từng được xem là yếu tố nhận diện uy tín, nhưng hiện nay không còn là "lá chắn" đáng tin cậy khi có thể mua được. Người dân cần đặc biệt cẩn trọng khi giao dịch qua mạng xã hội" - ông Đức cảnh báo.

Đại diện Facebook cũng cho biết tick xanh chỉ xác nhận tài khoản chính chủ, không đồng nghĩa với việc fanpage hoàn toàn uy tín. Tuy nhiên, tại Việt Nam vẫn còn nhiều người nhầm lẫn về ý nghĩa này.

Theo luật sư Bùi Thị Ánh Tuyết (Đoàn Luật sư TP HCM), hành vi giả mạo trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân là vi phạm pháp luật. Tùy tính chất, mức độ, hành vi này có thể bị xử phạt hành chính từ 20-30 triệu đồng theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP), kèm biện pháp khắc phục như gỡ bỏ nội dung, thu hồi tên miền.

Ngoài ra, theo điều 288 Bộ Luật Hình sự, nếu thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên hoặc gây ảnh hưởng xấu, người vi phạm có thể bị xử lý hình sự. Trường hợp có hành vi chiếm đoạt tài sản, còn có thể bị truy cứu theo điều 173 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.