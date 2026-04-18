Sáng 18-4, nhiều người ở TPHCM và An Giang trúng thưởng xổ số miền Nam

Sáng 18-4, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng ở TPHCM và tỉnh An Giang trúng thưởng vé số của 2 đài là Trà Vinh và Bình Dương.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 17-4. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc, giải an ủi và giải 3 của vé số Trà Vinh trúng tại tỉnh An Giang. Ảnh: ĐLVS Triều Phát

Theo đó, vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều 17-4, giải độc đắc (dãy số 771757) được các đại lý xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé, trúng giải an ủi 9 vé và trúng giải ba 4 vé là đại lý vé số Triều Phát và đại lý vé số Bảy Đời ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. 14 vé Trà Vinh trúng giải độc đắc còn lại chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 239260) của vé số Bình Dương chưa xác định được nơi có khách hàng trúng 32 tỉ đồng.

Tuy nhiên, giải an ủi của vé số Bình Dương được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Thiên Ngân ở xã Hiệp Phước, TPHCM.

Giải an ủi của vé số Bình Dương trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Thiên Ngân

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Bình Dương trúng tại vẫn trúng tại TPHCM; còn giải độc đắc của vé số Trà Vinh trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 18-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là TPHCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.