Giá xăng dầu hôm nay 17/5: Dầu thế giới tăng mạnh, trong nước xăng dầu hạ nhanh

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế tuần này ghi nhận tuần biến động mạnh, với 3 phiên tăng, 1 phiên giảm và 1 phiên gần như đi ngang.

Cụ thể, ở phiên giao dịch đầu tuần (11/5), giá dầu thế giới tăng hơn 3%, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn với Iran đang ở trạng thái “thoi thóp”, đa phần eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa và chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy cuộc chiến sẽ sớm kết thúc.

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng hơn 4% trong phiên giao dịch ngày 12/5, khi triển vọng hòa bình tại Trung Đông dần mờ nhạt. Những bất đồng giữa Mỹ và Iran về thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Trung Đông khiến nhiều người lo ngại tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu còn kéo dài.

Tuy nhiên, tới phiên giao dịch 13/5, giá dầu thế giới quay đầu giảm gần 2% khi giới đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Lạm phát trong tháng 4 tại Mỹ tăng mạnh nhất trong 3 năm làm tăng khả năng Fed sẽ duy trì lãi suất ở mức cao, từ đó có thể tác động đến nhu cầu dầu mỏ.

Đến phiên giao dịch 14/5, giá dầu quốc tế gần như đi ngang khi xuất hiện một số tín hiệu “giảm nhiệt” tại eo biển Hormuz. Truyền thông nhà nước Iran cho biết khoảng 30 tàu đã đi qua eo biển Hormuz.

Ở phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (15/5), giá dầu quốc tế tăng mạnh sau những tuyên bố cứng rắn từ lãnh đạo Mỹ và Iran, làm suy giảm kỳ vọng về một thỏa thuận nhằm khai thông eo biển Hormuz.

Kết thúc phiên giao dịch 15/5, giá dầu Brent tăng 3,35%, lên mức 109,3 USD/thùng. Còn giá dầu WTI tăng 4,2%, lên mức 105,4 USD/thùng.

Tính chung cả tuần này, giá dầu Brent tăng 7,84%, trong khi giá dầu WTI tăng tới 10,48%.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Tại thị trường trong nước, giá nhiều loại xăng dầu trong tuần này được điều chỉnh giảm.

Theo kỳ điều hành chiều 14/5, giá xăng E5 RON92 được điều chỉnh giảm 656 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.134 đồng/lít. Giá xăng RON95-III cũng giảm 276 đồng/lít, giá bán không cao hơn 24.078 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh giảm 268 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.226 đồng/lít. Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 587 đồng/kg, giá bán không cao hơn 20.585 đồng/kg.

Tính từ mức đỉnh ghi nhận vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4, giá xăng E5 RON92 hiện giảm 6.980 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 9.762 đồng/lít và dầu diesel giảm mạnh 17.562 đồng/lít (7 kỳ điều chỉnh giảm kể từ mức đỉnh).

Theo Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia láng giềng có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).