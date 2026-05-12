Thịt heo nái và hóa chất "biến" thành thịt bò, thu lợi tiền tỷ

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh về tăng cường công tác đấu tranh chống tội phạm về môi trường, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện cơ sở sản xuất buôn bán thịt bò giả, thịt bò có chứa chất cấm do Nguyễn Văn Thái (SN 1987, ngụ phường Bình Trị Đông) cầm đầu.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tống đạt các thủ tục tố tụng đối với bị can: Nguyễn văn Thắng và Nguyễn Văn Thái.

Quá trình điều tra xác định: Từ năm 2024 đến nay, Nguyễn Văn Thái đã thu mua thịt đùi heo nái với giá 110.000 đồng/kg đưa về nhà ở tại phường Bình Trị Đông, cắt thành từng miếng nhỏ khoảng 200g rồi ngâm trong nước có pha hóa chất Sodium Metabisulphite nhằm làm giảm mùi thịt heo và thay đổi trạng thái thịt. Sau đó, đưa vào máy cắt để cắt thành các lát mỏng và tiếp tục ngâm với huyết heo để làm giả thành thịt bò, đưa ra tiêu thụ với giá 150.000 đông/kg.

Ngoài ra, Thái còn thu mua thịt bò đông lạnh với giá rẻ, sau đó ngâm với nước có pha hóa chất Sodium Metabisulphite để thịt bò được tươi hơn và bảo quản được lâu, sau đó đưa ra thị trường bán với giá 180.000 đồng/kg.

Thịt đùi heo nái và thịt bò đông lạnh được các đối tượng ngâm với hóa chất Sodium Metabisulphite để thành thịt bò (giả).

Với thủ đoạn trên, mỗi ngày Thái đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 140kg thịt bò giả (từ thịt heo nái) và 120kg thịt bò đông lạnh ngâm hóa chất. Toàn bộ số thịt này được Thái trực tiếp đưa ra bán tại khu vực chợ Cầu (phường Đông Hưng Thuận, TP Hồ Chí Minh) và chợ Tân Trụ (phường Tân Sơn, TP Hồ Chí Minh).

Từ tháng 2/2026 đến nay, Thái thuê thêm Nguyễn Văn Thắng (SN 1990, ngụ phường Trung Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh) tham gia sản suất, buôn bán thịt bò giả, thịt bò có chứa chất cấm nêu trên.

Hóa chất Sodium Metabisulphite các đối tượng dùng để ngâm thịt bò được tươi hơn và bảo quản được lâu hơn.

Tại cơ quan điều tra, Thái và Thắng thừa nhận hành vi sản xuất thịt bò giả, biết hóa chất Sodium Metabisulphite bị cấm dùng trong thực phẩm, nhưng vì lợi nhuận cao nên vẫn thực hiện hành vi phạm tội.

Từ năm 2024 đến nay, Thái khai đã đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng hơn 15 tấn thịt bò giả và khoảng hơn 50 tấn thịt bò đông lạnh ngâm hóa chất, thu được số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Thịt bò giả và thịt đông lạnh ngâm hóa chất.

Sodium Metabisulfite là phụ gia thực phẩm, thường dùng làm chất bảo quản và chống oxy hóa, không được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến sản phẩm thịt heo (thịt lợn) và thịt bò.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thái và Nguyễn Văn Thắng về tội “Vi phạm qui định về an toàn thực phẩm”.

Nguyễn Văn Thái tại cửa hàng bán thịt bò giả.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng đối với hành vi sản xuất, buôn bán thịt bò giả, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tiếp tay để xử lý theo quy định pháp luật.