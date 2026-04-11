Giá vàng thế giới diễn biến thận trọng trước thềm đàm phán Mỹ - Iran

Giá vàng thế giới có diễn biến tích cực vào đầu tuần khi tin tức về đàm phán giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra. Giá cao nhất trong tuần của kim loại quý ghi nhận mức 4.800 USD trước khi điều chỉnh và neo ở vùng giá trên 4.700 USD vào cuối tuần.

Các nhà phân tích cho biết, mặc dù triển vọng kỹ thuật của vàng đã được cải thiện, thị trường vẫn tiếp tục đối mặt với sự bất ổn. Điều này có thể khiến giá vàng duy trì ở mức dưới 5.000 USD trong thời gian tới.

Nhà phân tích Christopher tại Tastylive cho biết, thỏa thuận ngừng bắn My - Iran vẫn rất mong manh và còn quá sớm để nói liệu nó có dẫn đến một thỏa thuận hòa bình lâu dài hay không.

"Tôi khó mà hào hứng với vàng khi biết rằng luôn có những biến động ngầm như thế này. Thị trường vàng cần đạt được thỏa thuận, nếu không sẽ lại có thêm một vòng huy động vốn nữa, điều này sẽ đẩy giá vàng xuống thấp hơn", Christopher nói.

Dù đối mặt với rủi ro trước mắt, song một số ý kiến lại thể hiện sự lạc quan về triển vọng dài hạn của vàng.

Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank cho biết, dù cho rằng tương lai vàng sẽ tiếp tục khởi sắc, nhưng ông cũng thận trọng về vàng, dù cảm thấy phần nào an tâm trước sự phục hồi gần đây của giá vàng và nhu cầu ETF ngày càng tăng.

"Chúng ta cần có sự chắc chắn nhất định rằng cuộc chiến ở Trung Đông sắp kết thúc, và chỉ khi đó các động lực tăng giá gần đây mới tái khẳng định vị thế của mình, có thể được củng cố bởi những hậu quả kinh tế buộc Cục Dự trữ Liên bang phải xem xét việc cắt giảm lãi suất", Ole Hansen nói.

Các nhà phân tích cho rằng, trong ngắn hạn, nỗi lo lạm phát gia tăng vẫn là yếu tố chi phối trên thị trường vàng. Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ hôm 10/4 thông báo, Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 0,9% trong tháng 3, tăng mạnh so với mức 0,3% trong tháng 2 .

Mặc dù lạm phát đã tăng mạnh, nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến, khi các nhà kinh tế dự đoán mức tăng 1%. Tính đến thời điểm hiện tại, lạm phát chung tăng 3,3%, phù hợp với ước tính đồng thuận.

Mặc dù người tiêu dùng phải đối mặt với giá xăng tăng vọt do các vấn đề về chuỗi cung ứng bắt nguồn từ cuộc chiến tranh Iran, nhưng dữ liệu cho thấy lạm phát chưa lan rộng trong toàn bộ nền kinh tế.

Chỉ số CPI lõi tại Mỹ (trừ giá cả thực phẩm và năng lượng dễ biến động) đã tăng 0,2% trong tháng trước. Tính đến thời điểm hiện tại, lạm phát lõi tăng 2,6%, cao hơn mức 2,5% được ghi nhận vào tháng 2.

Trong một tin tức kinh tế đáng thất vọng khác, cuộc khảo sát sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan cho thấy sự sụt giảm mạnh về mức độ lạc quan và sự gia tăng kỳ vọng lạm phát.

Roukaya Ibrahim, Chiến lược gia trưởng về hàng hóa tại BCA Research cho biết bà, đang thận trọng về mặt chiến thuật đối với vàng trong ngắn hạn, vì thị trường dự đoán rủi ro lạm phát sẽ tác động đến kỳ vọng về lãi suất.

Tuy nhiên, bà nói thêm rằng một khi nỗi lo lạm phát bắt đầu ảnh hưởng đến tăng trưởng, vàng sẽ lại trở thành một tài sản trú ẩn an toàn hấp dẫn.