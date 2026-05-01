Những điều ít biết về mỏ dầu lớn nhất hành tinh

Theo tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới, mỏ Ghawar ở phía đông Saudi Arabia là mỏ dầu truyền thống lớn nhất hành tinh với diện tích 5.260 km². (Ảnh: NS Energy)

Mỏ dầu Ghawar được phát hiện vào năm 1948 và chính thức được khai thác từ năm 1951. Mỏ thuộc sở hữu và được điều hành bởi Tập đoàn Saudi Aramco. (Ảnh: NS Energy)

Ghawar chứa khoảng 71 tỷ thùng dầu với sản lượng ước tính khoảng 5 triệu thùng mỗi ngày. Từ giữa thế kỷ XX đến nay, mỏ Ghawar đã cung cấp phần lớn trong tổng sản lượng dầu của Saudi Arabia. (Ảnh: Forbes)

Việc sản xuất dầu tại mỏ Ghawar đạt đỉnh điểm 5,7 triệu thùng/ngày vào năm 1981. Đây là tốc độ sản xuất dầu bền vững cao nhất từng đạt được bởi bất kỳ mỏ dầu nào trong lịch sử thế giới. (Ảnh: Oil & Gas Middle East)

Dù được coi là “bất khả chiến bại” với khả năng cung cấp dầu cực lớn trong nhiều thập kỷ song dữ liệu từng công bố cho thấy sản lượng tối đa của mỏ Ghawar hiện nay khoảng 3,8 triệu thùng/ngày, thấp hơn khoảng 1/3 trong thập niên trước là 5,7 triệu thùng/ngày. (Ảnh: Bloomberg News)

Theo đánh giá của các chuyên gia dầu khí, áp lực khai thác kéo dài hơn 7 thập kỷ đã làm giảm sản lượng của Ghawar, buộc Công ty Saudi Aramco phải áp dụng nhiều công nghệ phục hồi nâng cao (EOR), bơm nước và bơm khí để duy trì sản lượng. (Ảnh: Argaam)

Với Saudi Arabia, Ghawar mang lại nguồn thu khổng lồ từ xuất khẩu dầu thô, đồng thời đóng vai trò nền tảng trong tài khóa quốc gia. (Ảnh: Ajel-english)

Khoảng 60–65% tổng lượng dầu của Saudi Arabia được sản xuất từ ​​năm 1948 - 2000 đến từ mỏ Ghawar. Tổng lượng dầu được khai thác tính đến đầu năm 2010 đã vượt quá 65 tỷ thùng. (Ảnh: Facebook)

Bên cạnh dầu, mỏ Ghawar cũng sản xuất khoảng 57 triệu m³ khí tự nhiên mỗi ngày. (Ảnh: Uaestories)

Với trữ lượng lớn và chi phí sản xuất thấp, mỏ Ghawar tiếp tục là nhân tố quan trọng ổn định thị trường dầu thế giới trong tương lai gần. (Ảnh: OneStep Power)