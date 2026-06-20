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Xổ số miền Nam: Đại lý tìm khách trúng độc đắc 15 vé Vĩnh Long

Sự kiện: Thông tin thị trường

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 20-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là Long An, Hậu Giang, TPHCM và Bình Phước.

Sáng 20-6, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tỏ ra bất ngờ với 3 giải độc đắc của vé số Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 19-6. Ảnh: ĐLVS Duy

Kết quả xổ số miền Nam ngày 19-6. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều 19-6, giải độc đắc (dãy số 998520) và giải an ủi đến sáng 20-6 vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 945100) và giải an ủi của vé số Bình Dương vẫn đang "biệt tăm".

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Dương và vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 446202) của vé số Vĩnh Long được các đại lý xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Vĩnh Long là đại lý vé số Nga Lượm ở phường Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Giải an ủi của vé số Vĩnh Long cũng trúng tại tỉnh An Giang. Nơi đổi thưởng cho 2 khách hàng đầu tiên trúng giải an ủi 3 vé là đại lý vé số Nga Lượm và đại lý vé số Gia Thịnh ở tỉnh An Giang.

Hiện, 15 vé Vĩnh Long trúng giải độc đắc vẫn chưa lộ diện chủ nhân may mắn nên các đại lý vé số ở tỉnh An Giang đang tìm kiếm.

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Vĩnh Long trúng tại tỉnh An Giang. Ảnh: ĐLVS Trần Anh

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Vĩnh Long trúng tại tỉnh An Giang. Ảnh: ĐLVS Trần Anh

Xổ số miền Nam ngày 20-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là Long An, Hậu Giang, TPHCM và Bình Phước. Ảnh: ĐLVS Thanh

Xổ số miền Nam ngày 20-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là Long An, Hậu Giang, TPHCM và Bình Phước. Ảnh: ĐLVS Thanh

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 20-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là Long An, Hậu Giang, TPHCM và Bình Phước.

Chuẩn bị đi ngủ, đại lý “bị” khách gọi đổi giải độc đắc xổ số miền Nam
Chuẩn bị đi ngủ, đại lý “bị” khách gọi đổi giải độc đắc xổ số miền Nam

Kết quả xổ số miền Nam đã tìm ra nhiều khách hàng ở tỉnh Vĩnh Long trúng giải nhì, giải an ủi và giải độc đắc vé số Bình Thuận.

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Theo Thu Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/06/2026 06:41 AM (GMT+7)
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