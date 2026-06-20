Mang 500 triệu về quê nuôi chồn hương, 8X Cần Thơ thu lãi hơn 1 tỷ đồng/năm

Anh Nguyễn Văn Hưng (41 tuổi, ngụ xã Phụng Hiệp, TP Cần Thơ) trước đây là chủ một tổ hợp may mặc gia công tại TPHCM. Thời điểm đó, xưởng của anh đóng vai trò là bên thứ ba, chuyên nhận lại hàng khoán từ các công ty lớn.

Dù thu nhập mỗi tháng từ xưởng may khá cao, nhưng anh Hưng luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro. "Làm công ty gia công áp lực lớn vì phụ thuộc hoàn toàn vào khách hàng.

Gặp lúc dịch bệnh là công việc đình trệ. Đáng ngại nhất là tình trạng nợ gối đầu, tiền hàng bị giam, có khi còn bị giật nợ", anh Hưng chia sẻ lý do khiến bản thân nản chí với kinh doanh ở thành thị.

Từ bỏ công việc kinh doanh tại TPHCM, anh Hưng chuyển hướng sang nuôi chồn hương và xây dựng hợp tác xã quy mô lớn

Bỏ xưởng may về quê lập nghiệp

Năm 2019, nhận thấy lứa chồn hương nuôi thử nghiệm tại nhà sinh sản tốt, anh Hưng đưa ra quyết định táo bạo: đóng cửa xưởng may, mang 500 triệu đồng về quê lập nghiệp.

Quyết định này của người đàn ông 8X từng vấp phải sự phản đối từ người thân và bạn bè. Thời điểm đó, mọi người đều cản vì cho rằng anh là dân tay ngang, không có kiến thức chăn nuôi, lại đi dốc vốn vào một loại động vật hoang dã lạ lẫm thì sẽ gặp nhiều rủi ro.

Thực tế, giai đoạn đầu khởi nghiệp không hề dễ dàng với ông chủ xưởng may cũ. Do thiếu kinh nghiệm, anh mua phải chồn rừng thuần chủng nên nuôi cả năm không sinh sản.

Trại chồn hương của anh cũng từng bị lây bệnh chéo, gây chết và hao hụt một số con. Thời điểm đó, giá chồn giống đắt, lên đến hơn 20 triệu đồng một con, khiến thiệt hại ban đầu không hề nhỏ. Anh Hưng phải tự mày mò, đi tham quan các trang trại lớn khắp nơi để tích lũy kiến thức chăn nuôi.

Vượt qua giai đoạn khó khăn, mô hình chăn nuôi chồn hương của anh Hưng nhanh chóng chứng minh hiệu quả kinh tế. Đến năm thứ hai, trang trại bắt đầu cho lợi nhuận đều đặn. Thấy anh đổi đời từ loài vật lạ, bà con trong vùng từng hoài nghi đã tìm đến học hỏi và làm theo.

Chồn đột biến mới sinh có giá 70 triệu đồng/con, chồn trưởng thành giá hơn 100 triệu đồng/con, không đủ bán

Anh Hưng bên con chồn hương đột biến sở hữu màu mắt đỏ và bộ lông vàng nhạt

Doanh thu vài tỷ đồng mỗi năm

Đến nay, anh Hưng đã phát triển mô hình thành Hợp tác xã (HTX) chồn hương với 4 cơ sở chăn nuôi, duy trì tổng đàn hơn 500 con chồn bố mẹ. Hệ thống chuồng trại được thiết kế theo mô hình "trên chuồng dưới ao", tạo không gian thông thoáng, góp phần hạn chế dịch bệnh. Phần ao phía dưới được tận dụng để nuôi cá và xử lý chất thải sinh học, hình thành quy trình khép kín.

Theo anh Hưng, điều khiến anh hài lòng nhất là mô hình này giúp giải quyết bài toán dòng tiền từng là nỗi trăn trở khi còn làm kinh doanh ở thành phố.

“Nuôi chồn hương chủ yếu giao dịch bằng tiền mặt hoặc thanh toán ngay khi mua bán. Khách đến lấy giống đều trả tiền trực tiếp, không phát sinh tình trạng nợ gối đầu. Tôi cũng chủ động được nguồn con giống và đầu ra nên hoạt động sản xuất ổn định, an toàn hơn”, anh Hưng chia sẻ.

Hiện, nguồn cung con giống của trang trại luôn trong tình trạng khan hiếm, chưa đáp ứng đủ nhu cầu thị trường.

Sản phẩm chủ lực của HTX gồm chồn giống từ 2 tháng tuổi (giá khoảng 10 triệu đồng mỗi con) và chồn giống trưởng thành nặng khoảng 6kg, (giá 50-60 triệu đồng mỗi con). Bên cạnh đó, các cá thể chồn hương đột biến sở hữu bộ lông trắng hoặc vàng nhạt được nhiều khách hàng săn tìm, với giá dao động từ 70 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng mỗi con.

Về thu nhập, anh Hưng chia sẻ mô hình nuôi chồn hương này mang về cho mình doanh thu vài tỷ đồng mỗi năm. Năm 2025, sau khi trừ hết chi phí, nhân công, anh Hưng còn lợi nhuận hơn 1 tỷ.

"Nuôi chồn là giao dịch 'tiền tươi', bán con nào thu tiền dứt điểm con đó. Tôi hoàn toàn chủ động được nguồn vốn", anh Hưng cho biết.

Anh Nguyễn Văn Hưng bên đàn chồn hương tại trang trại ở xã Phụng Hiệp, TP Cần Thơ

Anh Hưng và HTX nhận giấy khen, bằng khen của địa phương

Hiện tại, bên cạnh việc tự sản xuất, HTX của anh Hưng còn đứng ra bao tiêu đầu ra cho 4 trang trại vệ tinh khác trong khu vực. HTX cũng phối hợp với chính quyền xã Phụng Hiệp hỗ trợ con giống và kỹ thuật cho các hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương, sau đó thu mua lại sản phẩm đạt chuẩn nhằm giúp bà con cải thiện kinh tế vững chắc.

Nói về định hướng tương lai, anh Hưng cho biết đang tiếp tục đi khảo sát địa điểm tại địa phương để thực hiện kế hoạch mở rộng thêm 2 trang trại chăn nuôi quy mô lớn vào năm tới.

Ông Lê Hoàng Ba, Phó Chủ tịch UBND xã Phụng Hiệp, cho biết mô hình kinh tế của anh Hưng là điểm sáng tại địa phương. Không chỉ làm giàu cho bản thân, việc liên kết bao tiêu sản phẩm của HTX đã và đang đồng hành hiệu quả cùng xã trong chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Ảnh: Thiện Chí