Tỷ giá USD hôm nay 10/10: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' giảm

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, tăng 0,09%, hiện ở mức 102,23 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR giảm 0,1%, xuống còn 1,1198 USD/EUR, đồng bảng Anh tăng 0,08%, lên mức 1,3235 USD, đồng yên, đồng USD tăng 0,25%, lên 158,25 yên/USD...

Đồng EUR hướng tới tuần giảm giá thứ năm liên tiếp, mất khoảng 0,5% trong tuần. Đồng tiền này từng chạm mức thấp nhất 17 tháng, ở 1,1161 USD/EUR, do lo ngại nợ công và bất ổn chính trị tại Pháp. Tuy nhiên, áp lực bán EUR đã dịu bớt khi thị trường trái phiếu Pháp dần ổn định.

Trong khi đó, đồng USD chịu tác động từ kỳ vọng lãi suất của Fed và diễn biến giá dầu. Theo CME FedWatch, khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 10 chỉ ở mức 19,4%, nhưng xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 lên tới 85,8%. Tâm lý người tiêu dùng Mỹ tiếp tục suy giảm trong đầu tháng 10 do chi phí sinh hoạt gia tăng giữa những căng thẳng tại Trung Đông.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 10/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đã giảm, ở mức 25.629 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước, ở vùng 24.398 đồng mua vào và 26.860 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 10/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 10/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 10/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 10/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 10/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 10/10/2026.

Tỷ giá USD đi ngang tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD ổn định cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,660-26,070 đồng/USD. VietinBank, giá USD ở mức 25.565-26.105 đồng/USD, không biến động cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,680-26,060 đồng/USD, giữ nguyên giá cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá USD hôm nay 10/10 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 8h00 giảm so với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 26.065 đồng và bán ra là 26.165 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 10/10, chững giá tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 28,331.73-29,826.12 đồng/EUR, đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 28.181- 29.901 đồng/EUR, đã tăng 30 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 28,478-29,853 đồng/EUR, đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá EUR hôm nay 10/10 tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng khảo sát tại thời điểm 8h05 giảm so với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận hôm qua, hiện đang được mua vào là 29.009 đồng và bán ra là 29.119 đồng.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 157.62-168.47 đồng/yen, tăng không đáng kể so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên ổn định cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 158,24-169,74 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 158.92-168.83 đồng, đi ngang so với phiên hôm qua.

Có nên đầu tư Đô la Mỹ lúc này?

Hôm nay ngày 10/10 đồng USD trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng nhẹ, tuy nhiên thị trường trong nước, giá USD chững giá tại các ngân hàng và giảm nhẹ tại thị trường tự do.

Việc USD quốc tế tăng trong khi giá USD tại các ngân hàng trong nước có xu hướng cầm chừng, thậm chí giảm cho thấy nhà đầu tư không nên chỉ nhìn vào diễn biến của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế để quyết định mua vào. Tỷ giá USD/VND còn phụ thuộc vào cung – cầu ngoại tệ trong nước, dòng tiền xuất nhập khẩu, nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp và các yếu tố điều hành thị trường.

Với người mua USD phục vụ du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán bằng ngoại tệ, đây có thể là thời điểm thuận lợi hơn nếu tỷ giá trong nước đang giảm so với những phiên trước. Tuy nhiên, thay vì mua toàn bộ lượng ngoại tệ cần thiết trong một lần, người mua có thể chia thành nhiều đợt, nhất là khi chưa cần sử dụng ngay. Cách này giúp giảm rủi ro nếu tỷ giá tiếp tục điều chỉnh trong thời gian tới.

Đối với nhà đầu tư nắm giữ USD, cần thận trọng với tâm lý mua đuổi khi thấy USD quốc tế tăng mạnh. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán tại ngân hàng cũng là yếu tố cần tính đến. Nếu USD chỉ tăng trên thị trường quốc tế nhưng chưa phản ánh tương ứng vào tỷ giá trong nước, lợi nhuận từ việc mua bán USD có thể không lớn. Nhà đầu tư nên theo dõi đồng thời diễn biến của USD trên thị trường quốc tế, chính sách lãi suất của Fed, lợi suất trái phiếu Mỹ và tỷ giá USD/VND trước khi quyết định.