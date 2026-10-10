Giá vàng thế giới 10/10 tăng chạm mức 4.200 USD

Sáng 10/10 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giao dịch quanh mức 4.194,50 USD/ounce, tăng 1,50% so với đầu phiên.

Giá vàng tăng trong bối cảnh dữ liệu kinh tế Mỹ gây áp lực lên lãi suất trái phiếu. Tâm lý thị trường trong tháng 10 bớt bi quan hơn, nhưng rủi ro Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ vào tháng 12 vẫn hiện hữu.

Chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ tháng 10 giảm từ 48,1% xuống 46,3% trong tháng 9. Trong khi đó, kỳ vọng lạm phát trong một năm tới tăng lên 4,7%, còn kỳ vọng lạm phát dài hạn tăng lên 3,5%.

Giá vàng thế giới tăng lên mức 4.200 USD khi lợi suất trái phiếu Mỹ suy giảm (ảnh AI).

Sự kết hợp giữa tâm lý người tiêu dùng suy yếu và kỳ vọng lạm phát gia tăng phản ánh triển vọng tăng trưởng kinh tế kém tích cực, đồng thời duy trì nguy cơ Fed phải tiếp tục theo đuổi chính sách tiền tệ thắt chặt. Đây là yếu tố khiến triển vọng của vàng trở nên phức tạp.

Tăng trưởng chậm lại có thể hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn, nhưng lãi suất cao hơn lại làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm kết thúc phiên quanh mức 5,24%, trong khi chỉ số USD duy trì gần 102,10. Lợi suất trái phiếu Mỹ suy giảm hỗ trợ sự hồi phục của giá vàng.

Về tình hình tại eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ - Iran vẫn là những nguồn rủi ro lớn đối với nguồn cung năng lượng, ngay cả khi lo ngại về một cuộc tấn công quân sự trong ngắn hạn đã giảm bớt.

Giá dầu ban đầu giảm sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington đang tiến hành các cuộc thảo luận hiệu quả với Tehran và sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Trong khi đó, Iran đang xem xét phản hồi của Mỹ đối với đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng bảy ngày.

Tuy nhiên, áp lực địa chính trị vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Các mối đe dọa đối với hoạt động vận tải biển tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng. Trước chiến tranh, tuyến hàng hải chiến lược này vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và nhiên liệu toàn cầu.

Mỹ cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với 17 tàu có liên quan đến hoạt động vận chuyển năng lượng của Iran. Bên cạnh đó, cơn bão Isaias được cho là đã khiến sản lượng dầu tại Vịnh Mexico của Mỹ sụt giảm hơn 1,3 triệu thùng/ngày.

Kết phiên, giá dầu Brent tăng 0,42%, lên 104,72 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng 0,39%, lên 91,85 USD/thùng.

Đối với thị trường vàng, diễn biến địa chính trị tiếp tục tạo ra những tác động trái chiều. Khả năng xảy ra một cuộc tấn công quân sự ngay lập tức giảm xuống khiến nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn bớt cấp bách. Tuy nhiên, giá dầu cao, nguy cơ thiếu hụt dầu diesel và những bất ổn đối với hoạt động vận tải biển vẫn duy trì áp lực lạm phát, hỗ trợ nhu cầu phòng ngừa rủi ro nhưng đồng thời có thể đẩy lợi suất trái phiếu lên cao, gây bất lợi cho vàng.

Đối với giá vàng, về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua là đưa vàng giao ngay vượt qua vùng kháng cự 4.225,81 - 4.233,10 USD/ounce. Nếu vượt qua vùng này, giá vàng có thể hướng tới các mục tiêu tiếp theo tại 4.272,41 USD/ounce và 4.319,60 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, mục tiêu giảm giá gần nhất của phe bán là đẩy giá xuống dưới ngưỡng 4.183,83 USD/ounce. Nếu mốc hỗ trợ này bị xuyên thủng, giá vàng có thể tiếp tục giảm về 4.141,86 USD/ounce và sâu hơn là 4.103,24 USD/ounce.