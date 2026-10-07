Tỷ giá USD hôm nay 7/10: Đồng Đô La Mỹ bất ngờ giảm, người kinh doanh hàng nhập khẩu mừng như vớ được vàng

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, giảm 0,32%, hiện ở mức 101,85 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR tăng 0,35%, lên 1,126 USD, đồng bảng Anh tăng 0,42%, lên 1,3275 USD, đồng yên, đồng USD tăng tăng 0,11%, lên 158,08 yên/USD.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY giảm xuống vùng 101,85 điểm. USD ngân hàng giảm nhẹ. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật giảm nhẹ, đồng EUR tăng.

Đồng USD giảm so với các đồng tiền chủ chốt, ghi nhận mức giảm trong ngày mạnh nhất của chỉ số DXY kể từ 3/9, sau khi tăng mạnh trong những phiên trước. Đà giảm diễn ra khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 suy yếu do số liệu việc làm Mỹ kém khả quan và một số quan chức Fed đưa ra quan điểm thận trọng. Theo CME FedWatch, xác suất Fed tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản trong tháng 10 giảm xuống khoảng 19%, từ 51% một tuần trước, dù thị trường vẫn dự báo khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 lên tới 86%.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 7/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng 2 đồng so với phiên trước đó, tăng lên mức 25.645 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng nhẹ 2 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước, ở vùng 24.413 đồng mua vào và 26.877 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 7/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 7/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 7/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 7/10/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 7/10/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 7/10/2026.

Tỷ giá USD giảm tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD giảm 10 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,770-26,180 đồng/USD. VietinBank, giá USD ở mức 25.731-26.176 đồng/USD, đã giảm 19 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,800-26,180 đồng/USD, đã giảm 10 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 7/10/2026, khảo sát lúc 09h13 đã không thay đổi so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.059 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.159 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 7/10, tăng tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 28,490.23-29,992.78 đồng/EUR, đã tăng 75 đồng chiều mua vào và tăng 79 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 28.648-29.958 đồng/EUR, đã tăng 26 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 28,652-30,034 đồng/EUR, đã tăng 40 đồng chiều mua vào và tăng 42 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá EUR hôm nay 7/10/2026, khảo sát lúc 9h17 phút không thay đổi với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 29.065 đồng/EUR mua vào và bán ra là 29.165 đồng/EUR.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 157.97-168.85 đồng/yen, giảm nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên giảm nhẹ chiều mua vào và giảm nhẹ chiều bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 159,04-169,04 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 159.49-169.43 đồng, giảm nhẹ so với phiên hôm qua.

Có nên đầu tư Đô la Mỹ lúc này?

Hôm nay ngày 7/10 đồng USD trên thị trường quốc tế bất ngờ đảo chiều giảm, theo đà đó giá USD trong nước cũng giảm nhẹ tại các ngân hàng thương mại. Trong khi đó thị trường tự do vẫn chững giá kéo dài.

Nếu mua USD để du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán các khoản chi bằng ngoại tệ, người mua nên xác định rõ nhu cầu và thời điểm sử dụng thay vì mua theo tâm lý chạy theo tỷ giá. Trong bối cảnh USD còn biến động theo chính sách lãi suất của Fed, lợi suất trái phiếu và tình hình địa chính trị, có thể cân nhắc chia nhỏ lượng USD cần mua thành nhiều đợt, qua đó hạn chế rủi ro mua tập trung đúng thời điểm tỷ giá ở mức cao. Với mục đích đầu tư, cần đặc biệt lưu ý chênh lệch giá mua bán và khả năng tỷ giá đảo chiều, bởi USD tăng giá không đồng nghĩa lợi nhuận luôn tăng nếu thời điểm mua vào không phù hợp.

Ở trong nước, biến động tỷ giá USD có thể tác động rõ hơn tới các nhóm hàng hóa và dịch vụ có tỷ lệ sử dụng nguyên liệu, linh kiện hoặc chi phí nhập khẩu cao. Có thể kể đến xăng dầu, ô tô và linh kiện, điện tử, công nghệ, máy móc thiết bị, nguyên liệu sản xuất, dược phẩm và một số mặt hàng tiêu dùng nhập khẩu. Khi USD tăng, chi phí nhập khẩu tính bằng đồng Việt Nam có thể tăng, từ đó tạo áp lực lên giá bán trong nước, dù mức độ và thời điểm tác động còn phụ thuộc vào giá hàng hóa quốc tế, tồn kho và chính sách giá của doanh nghiệp. Ngược lại, khi USD giảm hoặc ổn định, áp lực chi phí nhập khẩu có thể được giảm bớt.