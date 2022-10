Từng khoe sổ đỏ tính bằng cân, bà Phương Hằng có bao nhiêu bất động sản

Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (SN 1990, ngụ quận 7, TP.HCM) đã gửi đơn đến Cơ quan CSĐT- Công an TP.HCM, VKSND TP.HCM, TAND TP.HCM xin giảm án cho mẹ là bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, CEO Công ty CP Đại Nam).

Bà Nguyễn Phương Hằng.

Lý do mà ông Tuấn xin khoan hồng cho mẹ là do các tình tiết bà Hằng có những đóng góp cho hoạt động từ thiện, nhân đạo, nhất là trong giai đoạn đại dịch COVID-19 vừa qua.

Cũng trong đơn này, ông Tuấn cho biết, thông qua luật sư ông biết trong quá trình điều tra vụ án, bà Nguyễn Phương Hằng đã nhận thức được sai phạm, thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải và cam kết không tái diễn hành vi sai phạm.

Do đó, ông Tuấn xin cơ quan có thẩm quyền khoan hồng giảm nhẹ hình phạt và xin bảo lãnh cho mẹ để chữa bệnh.

Trước đó, ngày 24/3, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. VKSND cùng cấp đã phê chuẩn quyết định này.

Trong kết luận điều tra gần đây, Cơ quan CSĐT- Công an TP.HCM cho rằng, từ giai đoạn tháng 3/2021 đến khi bị khởi tố, bắt tạm giam (tháng 3/2022), bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng 12 kênh trên các nền tảng mạng xã hội như: Youtube, Facebook, Tiktok… để thực hiện các buổi livestream. Bà Hằng bị cho là đề cập đến nhiều nội dung, nhiều vấn đề cá nhân của người khác.

Cơ quan điều tra xác định, trong các buổi livestream đó, bà Hằng đã xâm phạm đến bí mật đời tư, ảnh hưởng đến uy tín danh dự của một số nghệ sĩ, nhà báo.

Bà Nguyễn Phương Hằng thừa nhận thông tin mà bà có và nói về 3 cá nhân này do tham khảo trên mạng, đọc báo, nằm mơ chứ chưa kiểm chứng.

Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, bà Nguyễn Phương Hằng là nhân vật gây nổi sóng mạng xã hội, luôn khoe tài sản khủng với kim cương tính bằng ký, sổ đỏ tính bằng cân,...

Hiện tại, cơ nghiệp của bà Phương Hằng cùng chồng là ông Huỳnh Uy Dũng (hay còn gọi là Dũng “lò vôi") gắn với Công ty CP Đại Nam.

Ngành nghề kinh doanh cốt lõi của Đại Nam Group vẫn là xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, khu du lịch,…Do đó, bất động sản mà bà Phương Hằng đang sở hữu cũng siêu "khủng".

Đầu tiên phải kể đến Khu du lịch Đại Nam (Khu du lịch Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến) gắn liền với tên tuổi của Công ty Đại Nam.

Khu du lịch Đại Nam có diện tích khoảng 450 ha, kinh phí xây dựng lên tới 6.000 tỷ đồng. Bên trong khu du lịch là nhiều công trình danh lam, thắng cảnh, hàng trăm trò chơi thú vị, Trường đua ngựa Đại Nam,...Trường đua này có các hạng mục như đua ngựa, đua chó, đua mô tô phân khối lớn, đua xe địa hình, đua mô tô nước với đường đua thiết kế có chiều dài khoảng 1.500 m. Ước tính nguồn vốn đầu tư cho dự án này khoảng 100 triệu USD.

Đại Nam còn được biết đến là chủ đầu tư của các dự án như: Khu đô thị Dịch vụ thương mại Sóng Thần, Khu dân cư Đại Nam - Bình Phước, Khu dân cư Tân An 2, Khu dân cư Đại Nam - Thủ Dầu Một.

Trong đó, dự án Khu nhà ở Đại Nam tọa lạc tại trung tâm TP.Thủ Dầu Một- vị trí đắc địa số một tại tỉnh Bình Dương. Siêu dự án với quy mô lên đến 105ha.

Còn dự án khu dân cư Đại Nam - Bình Phước ở tỉnh Bình Phước có tổng diện tích đến 96,7ha với 2459 lô nhà phố liền kề và biệt thự cùng khu nhà ở xã hội rộng.

Đáng chú ý, bà Phương Hằng được cho là đã mua 451 lô đất tại dự án này. Tuy nhiên, sau khi mua 451 lô đất, bà Phương Hằng đã dùng quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng số 01 để làm tài sản thế chấp tại Ngân Hàng TMCP Phương Đông Chi Nhánh Bình Dương.

Cũng phải kể đến căn biệt thự có tên Hằng Hữu mà bà Phương Hằng và gia đình sinh sống ở vị trí đắc địa trung tâm TP.HCM. Căn biệt thự 6 tầng, có tổng diện tích sàn 2.400m2.

Chỉ nhìn bề ngoài, có thể thấy căn biệt thự của bà Phương Hằng rất đồ sộ, xa hoa và tráng lệ, thể hiện đẳng cấp.

Ngoài ra, nữ đại gia còn sở hữu bộ sưu tập siêu xe khủng, trong đó, mỗi chiếc xe đều có giá lên đến hàng chục tỷ đồng.

Vợ chồng bà Hằng ông Dũng sở hữu dàn siêu xe với những mẫu xe đắt đỏ bậc nhất Việt Nam, có thể kể đến như Rolls-Royce Phantom, Rolls-Royce Ghost Series II, Rolls-Royce Wraith, Bentley Mulsanne EWB, Mercedes-Maybach S600 và Bentley Continental GTC.

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/tung-khoe-so-do-tinh-bang-can-ba-phuong-hang-co-bao-nhieu-bat-do...Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/tung-khoe-so-do-tinh-bang-can-ba-phuong-hang-co-bao-nhieu-bat-dong-san-a553392.html