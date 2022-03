Không phải Tổng giám đốc Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng làm gì trước khi bị bắt tạm giam?

Chiều 24-3, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 BLHS 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. VKSND cùng cấp đã phê chuẩn quyết định này.

Tuy nhiên, theo những thông tin được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy bà Nguyễn Phương Hằng trước khi bị bắt tạm giam không phải là Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đại Nam như thông tin trong quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam với bà Nguyễn Phương Hằng của Công an TP.HCM.

Theo bản công bố công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gần nhất của Công ty cổ phần Đại Nam được công bố vào ngày 9/2/2021, ông Huỳnh Huy Dũng vẫn được đăng ký với chức danh là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của doanh nghiệp này.

Thay vào đó, theo thông tin trên trang web của khu du lịch Đại Nam (http://khudulichdainam.vn) công bố cho biết bà Nguyễn Phương Hằng chỉ đảm nhiệm vị trí TGĐ điều hành KDL Đại Nam từ tháng 8/2016.

Bà Phương Hằng làm Chủ tịch và Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Christina trước khi bị bắt tạm giam

Trong khi đó, theo thông tin được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, trước khi bị bắt tạm giam vào chiều ngày 24/3 vừa qua bà Nguyễn Phương Hằng đang là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Công ty TNHH Một Thành Viên Christina có trụ sở chính tại 17-19 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM.

Theo thông tin được đăng tải doanh nghiệp của bà Hằng có vốn điều lệ 20 tỷ đồng có mã ngành chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Ngoài Công ty TNHH Một Thành Viên Christina, bà Nguyễn Phương Hằng cũng là cổ đông sáng lập nắm giữ 20%, tương phần vốn góp cổ phần tại Công ty Glove Đại Nam. Doanh nghiệp này thành lập vào tháng 9/2020 với ngành nghề chính là sản xuất găng tay, vốn điều lệ 180 tỷ đồng, do ông Dũng "lò vôi" làm Chủ tịch. Bản thân ông Dũng sở hữu 30% cổ phần Glove Đại Nam.

Ngoài ra bà Nguyễn Phương Hằng cũng là cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh được thành lập cuối năm 2018 với vốn điều lệ 99 tỷ đồng. Doanh nghiệp này có ngành nghề chính là thoát nước và xử lý nước thải gồm nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp thông thường và nước thải nguy hại.

Công ty Cổ phần Xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh cũng do ông Huỳnh Huy Dũng làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc. Bà Nguyễn Phương Hằng sở hữu 15% cổ phần tương đương số vốn góp là 15 tỷ đồng.

