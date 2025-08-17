Tỷ phú đứng sau cơn sốt Labubu toàn cầu

Cơn sốt Labubu bắt đầu từ mạng xã hội với các video “đập hộp” trên TikTok và sự lăng xê của các ngôi sao như Rihanna, Lisa (BLACKPINK) hay Dua Lipa. Điểm đặc biệt của POP MART là chiến lược phát hành giới hạn và “hộp mù” – bao bì kín không biết trước nhân vật bên trong, khiến người mua luôn hồi hộp và muốn sưu tập đủ bộ.

Doanh thu quý I/2025 của POP MART tăng gần 170% so với cùng kỳ, trong đó thị trường nước ngoài tăng gần 480%, thị trường nội địa tăng khoảng 100%. Riêng năm 2024, dòng THE MONSTERS (trong đó có Labubu) mang về hơn 416 triệu USD, chiếm gần 1/4 doanh thu công ty. Một bức tượng Labubu xanh bạc hà kích thước thật từng được đấu giá hơn 150.000 USD tại Bắc Kinh.

Vương Ninh, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Quốc tế POP MART.

Ai là người đứng sau đế chế POP MART?

Vương Ninh, sinh năm 1987, tốt nghiệp ngành quảng cáo tại Đại học Trịnh Châu, thành lập POP MART năm 2010, sau khi lấy cảm hứng từ chuỗi LOG-ON ở Hong Kong và máy bán đồ chơi gashapon của Nhật. Ông kiên trì thử nghiệm nhiều năm trước khi tìm thấy “công thức vàng” với sản phẩm hộp mù.

Năm 2016, Vương hợp tác với nhà thiết kế Kenny Wong, đưa nhân vật MOLLY về POP MART và nhanh chóng thành công. Đến 2019, ông hợp tác với họa sĩ Kasing Lung, biến nhân vật Labubu từ sách tranh thành dòng đồ chơi “cháy hàng” toàn cầu. IPO năm 2020 tại Hong Kong giúp Vương trở thành tỷ phú, và tới tháng 8/2025, tài sản của ông cùng gia đình đạt 23,1 tỷ USD, đưa ông vào top 10 người giàu nhất Trung Quốc và là tỷ phú trẻ nhất danh sách.

Thị trường đồ sưu tập đang biến đổi thế nào?

Theo Market Decipher, thị trường đồ chơi sưu tập toàn cầu trị giá 26,4 tỷ USD năm 2024 sẽ tăng lên 48,9 tỷ USD vào 2034. Sự phổ biến của Labubu phản ánh nhu cầu ngày càng lớn với hàng hóa văn hóa – giải trí, đặc biệt ở Trung Đông.

Tại khu vực GCC (các nước vùng Vịnh), các phiên bản giới hạn và theo mùa của Labubu thường hết sạch chỉ sau vài phút mở bán. Các nhân vật khác của POP MART như Crybaby, Hirono, Skullpanda cũng đang có lượng fan riêng, giúp mở rộng sức hút. Hashtag #labubu đạt 2 triệu video TikTok toàn cầu chỉ trong 12 tháng qua. Các nhà bán lẻ dự đoán vài năm tới, đồ chơi thiết kế sẽ trở thành xu hướng chính thống, có vị trí vững chắc trong đời sống văn hóa và POP MART sẽ là nhân tố thúc đẩy quá trình này.