Ba loại quả “bình dân” ở Việt Nam nhưng lại là hàng hot bên Trung Quốc, thương lái tranh mua

Quả cau bán chạy ở Trung Quốc

Cau từ lâu gắn bó với văn hóa ăn trầu của người Việt nhưng giá trị kinh tế chưa từng được chú trọng. Thế nhưng, từ năm 2024, thị trường Trung Quốc bắt đầu thu mua cau tươi ồ ạt, khiến giá có lúc lên tới 120.000 đồng/kg cho loại quả dài, da xanh, hạt đặc. Con số này biến cau – vốn là thứ “bình dân” – thành “của quý” giúp người trồng thu lời lớn.

Trung Quốc rất chuộng cau từ Việt Nam

Điều thú vị là thói quen tiêu dùng khác biệt: người Việt thường chỉ dùng phần thịt cau, còn phía Trung Quốc lại ưa chuộng vỏ và hạt cau để chế biến kẹo cau sấy khô – một món ăn vặt cao cấp được ưa chuộng tại các nước xứ lạnh. Chính nhu cầu này đã khiến cau Việt trở thành mặt hàng được săn lùng ráo riết.

Vải Lục Ngạn – ở vườn giá bình dân, qua biên giới giá đã gấp đôi

Vải thiều Lục Ngạn (Bắc Ninh) khi vận chuyển sang biên giới Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc), chỉ cách vài chục km đường bộ, giá vải đã tăng từ 30.000–35.000 đồng/kg tại vườn lên khoảng 60.000 đồng/kg.

Tại các khu phố ẩm thực bên Trung Quốc, giá còn tăng cao hơn nữa nhờ nhu cầu thưởng thức trái cây tươi nhập khẩu. Khoảng chênh lệch này đã biến vải Lục Ngạn thành một trong những sản phẩm “ngôi sao” của mùa vụ, với tiềm năng không chỉ ở Trung Quốc mà còn mở rộng sang các thị trường khác nếu được đầu tư đúng hướng.

Xoài Việt – bình thường ở nhà, “top nhập khẩu” ở Trung Quốc

Trong ba tháng đầu năm nay, Việt Nam đã xuất khẩu gần 40.700 tấn xoài sang Trung Quốc, đạt giá trị 28 triệu USD, chiếm tới 97% thị phần nhập khẩu xoài của Trung Quốc. Điều này vượt xa các quốc gia khác như Thái Lan, Peru, Úc, Campuchia và Philippines.

Điều này cho thấy xoài Việt Nam không chỉ đáp ứng tốt yêu cầu chất lượng mà còn đủ sức cạnh tranh ở thị trường lớn. Tuy nhiên, ở trong nước, xoài vẫn chưa được người tiêu dùng đánh giá cao như nhiều loại quả quen thuộc khác – một khoảng trống thị hiếu mà ngành nông sản có thể khai thác.