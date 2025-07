Từ quán gà tạm bợ ở bãi đỗ xe đến chuỗi hơn 300 cơ sở trị giá tỷ đô

Năm 2017, Arman Oganesyan, một diễn viên hài độc thoại 24 tuổi kiếm 50 USD mỗi đêm, cùng hai người bạn thời thơ ấu Dave Kopushyan và Tommy Rubenyan khởi nghiệp Dave’s Hot Chicken từ một quán tạm trong bãi đỗ xe ở Đông Hollywood, Los Angeles, với vốn 900 USD. Chỉ sau 7 năm, chuỗi nhượng quyền hơn 300 cơ sở này được Roark Capital mua cổ phần chi phối trong thương vụ trị giá khoảng 1 tỷ USD, theo CEO Bill Phelps tiết lộ trên Squawk Box của CNBC.

Hành trình khởi nghiệp đầy hoài nghi

Oganesyan, dù không có kinh nghiệm kinh doanh hay nhà hàng và từng bỏ học cấp ba, được Phelps gọi là “thiên tài marketing”. Ý tưởng bán gà cay kiểu Nashville xuất phát từ cảm hứng tại nhà hàng Howlin’ Ray’s ở Los Angeles. Tuy nhiên, Kopushyan, một đầu bếp từng làm việc tại các nhà hàng đạt sao Michelin, ban đầu phản đối: “Tôi còn chẳng thích gà,” anh nói với Oganesyan, theo podcast How I Built This with Guy Raz (2024).

Sau nhiều lần thuyết phục, Kopushyan đồng ý. Bộ ba gom tiền tiết kiệm, thử nghiệm công thức gà cay trong bếp của Kopushyan, loại bỏ các ý tưởng như dùng kẹo dẻo và tình cờ phát hiện cách dùng nước muối dưa chua để tăng hương vị. Với nồi chiên 150 USD, đèn giữ nóng và bàn ghế mượn từ gia đình, họ mở quán. Đêm khai trương chỉ bán được 4 suất ăn, thu 40 USD. Nhưng nhờ truyền miệng và bài viết của nhà phê bình ẩm thực Farley Elliott, doanh thu bùng nổ, đạt vài ngàn USD mỗi đêm trong vài tháng. Cuối tháng thứ hai, mỗi người chia lợi nhuận 10.000 USD – “số tiền lớn nhất tôi từng thấy,” Oganesyan chia sẻ.

Phát triển thần tốc

Năm 2018, Gary – anh trai Tommy Rubenyan – tham gia, giúp mở cửa hàng thực thụ đầu tiên. Đến 2019, nhóm nhà đầu tư gồm CEO Bill Phelps, diễn viên Samuel L. Jackson, cựu cầu thủ NFL Michael Strahan, nhà sản xuất John Davis và chủ sở hữu đội bóng Red Sox Tom Werner mua cổ phần để nhượng quyền thương hiệu. Dưới sự dẫn dắt của Phelps, Dave’s Hot Chicken mở rộng ra Canada, Vương quốc Anh và Trung Đông.

Năm 2024, chuỗi đạt doanh thu hệ thống hơn 600 triệu USD, tăng 57% so với năm trước, theo Technomic. Công ty kỳ vọng đạt 1,2 tỷ USD trong năm nay và ghi nhận lợi nhuận cao ở cả cấp nhượng quyền và hoạt động công ty, theo Chủ tịch kiêm COO Jim Bitticks.

Tương lai rộng mở

Trong thương vụ với Roark Capital, Oganesyan, Kopushyan, anh em Rubenyan và Phelps giữ cổ phần thiểu số và tiếp tục vai trò hiện tại. “Đây là thời điểm lý tưởng để định giá ấn tượng, đồng thời khai thác tiềm năng tăng trưởng,” Phelps nói với CNBC.

Từ một ý tưởng táo bạo trong bãi đỗ xe, Dave’s Hot Chicken đã trở thành hiện tượng ẩm thực toàn cầu, minh chứng cho tầm nhìn và sự kiên trì của những người sáng lập.