Xôn xao clip streamer nổi tiếng hút shisha trong quán bar: Hành vi này có vi phạm pháp luật?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một streamer nổi tiếng sử dụng shisha trong một quán bar tại Hà Nội. Trong đoạn clip, nam streamer ngồi cùng hai người khác, trong đó có một người được cho là cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự chú ý lớn, gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng.

Sau đó, nam streamer này đã livestream, thừa nhận mình hút shisha nhưng không biết vi phạm pháp luật.

Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Diệp Năng Bình - Đoàn luật sư TPHCM cho biết, căn cứ Nghị quyết 173/2024/QH15, Quốc hội đã thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây hại cho sức khỏe con người từ ngày 1/1/2025. Mục tiêu nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là giới trẻ, về tác hại của các sản phẩm này.

Hình ảnh nam streamer nổi tiếng hút shisha trong quán bar. Ảnh cắt từ clip trên MXH

Luật sư Diệp Năng Bình phân tích, shisha thực chất là một dạng thuốc lá nung nóng thường xuất hiện tại các quán bar, club, quán nhậu… và có nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Chiếu theo Nghị quyết 173/2024/QH15, kể từ ngày 1/1/2025, việc hút shisha được coi là hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện tại, pháp luật chưa có quy định cụ thể về mức xử phạt hành chính đối với người sử dụng shisha. Bộ luật Hình sự 2015 cũng không quy định tội danh liên quan đến hành vi sử dụng shisha, do đó người chỉ hút shisha, không liên quan đến sản xuất, buôn bán, tàng trữ hay vận chuyển, sẽ không bị xử lý hình sự.

Tuy nhiên, mới đây Bộ Y tế đã trình dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 77/2013/NĐ-CP, trong đó đề xuất bổ sung chế tài xử phạt cụ thể. Theo dự thảo, phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá thế hệ mới khác.

Ngoài ra, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi biết rõ người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá thế hệ mới khác tại địa điểm thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc do mình quản lý mà không ngăn cản hoặc báo cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Bộ Y tế cũng đề xuất biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật liên quan. Nếu dự thảo này được thông qua, hành vi hút shisha, thuốc lá điện tử và các sản phẩm tương tự sẽ bị xử phạt hành chính, tạo cơ sở pháp lý để tăng cường quản lý và phòng ngừa tác hại đối với sức khỏe cộng đồng.

Vụ việc clip streamer nổi tiếng hút shisha được lan truyền trên mạng xã hội một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng giới trẻ dễ bị cuốn vào các xu hướng giải trí có nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Trong bối cảnh mạng xã hội có sức lan tỏa mạnh mẽ, mỗi hành động của người nổi tiếng đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý. Người nổi tiếng không chỉ đơn thuần là những cá nhân, mà còn là những “người có sức ảnh hưởng” tới hành động của giới trẻ. Một cử chỉ, một thói quen, thậm chí một phút buông lơi của người nổi tiếng cũng có thể được người hâm mộ nhìn theo, bắt chước.

Do đó, hơn ai hết, những người có sức ảnh hưởng cần ý thức rõ trách nhiệm xã hội của mình. Họ phải là tấm gương trong lối sống, ứng xử, đặc biệt là trong những vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và pháp luật.

Đây cũng là lời nhắc nhở rằng, những hành vi này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ cho chính người sử dụng mà còn có thể dẫn đến vi phạm pháp luật.