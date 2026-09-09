Sầu riêng 25.000 đồng/kg hút khách, loại cao cấp giá tới 1,8 triệu đồng

Gần đây, giá sầu riêng tại các chợ dân sinh TPHCM vẫn ở mức khá thấp, dù lượng hàng không còn dồi dào như trong quý II/2026. Tuy nhiên, tại một số điểm bán chuyên biệt, giá sầu riêng có thể vượt 300.000 đồng/kg.

Sầu riêng về chợ nhiều mức giá, có loại chỉ 25.000 đồng/kg

Ghi nhận tại các chợ truyền thống, hiện Ri 6 hàng chợ đang được bán với giá từ 30.000-60.000 đồng/kg, tùy chất lượng trái, trong khi Monthong (sầu riêng Thái) đạt mức 65.000-80.000 đồng/kg. Đáng chú ý, sầu riêng hạt được bán với giá 25.000 đồng/kg, đây là mặt hàng được nhiều người tiêu dùng quan tâm.

Chị Thanh, tiểu thương tại chợ Phạm Văn Bạch (TPHCM), cho biết từ đầu tuần đến nay đã nhập khoảng 200 trái “sầu riêng hạt”. Theo chị, đây là loại sầu riêng truyền thống được trồng tại một số khu vực Tây Nguyên, có hạt to, cơm ít nhưng vị ngọt, béo và thơm đặc trưng.

“Với giá 25.000 đồng/kg, mỗi quả nặng khoảng 1-1,5kg nên giá một quả chỉ vài chục nghìn đồng, khá vừa túi tiền người lao động. Nhờ vậy, loại sầu riêng này đang khá hút khách”, chị Thanh nói.

Sầu riêng hạt giá 25.000 đồng/kg đang được bán tại chợ dân sinh ở TP.HCM. Ảnh: Thu Hà

Theo chị Thanh, sầu riêng tại chợ hiện có nhiều mức giá, ngay cả với cùng giống Ri 6. Có nơi bán 35.000 đồng/kg, trong khi hàng tuyển có thể lên tới 80.000 đồng/kg, tùy chất lượng, phân loại và độ mới của sản phẩm.

“Tôi cũng bán 3 loại sầu riêng gồm Monthong, Ri 6 và sầu hạt với các mức giá khác nhau, tùy chất lượng trái. Với Ri 6, tôi chỉ bán hàng mới, loại B giá từ 60.000 đồng/kg, bao đổi trả. Với Monthong hàng tuyển có giá 90.000-110.000 đồng/kg, loại 2 từ 70.000-80.000 đồng/kg”, chị Thanh chia sẻ.

Thực tế ghi nhận ở các điểm bán sầu riêng thương hiệu và cửa hàng chuyên kinh doanh trái cây, giá sầu riêng vẫn neo mức cao. Tại đây, sầu riêng Cái Mơn có giá từ 110.000-160.000 đồng/kg, sầu riêng Thái từ 120.000-130.000 đồng/kg, trong khi sầu riêng Ri 6 miền Đông đạt chuẩn VietGAP có giá khoảng 120.000 đồng/kg. Sầu riêng của các thương hiệu riêng có giá từ 200.000 đồng/kg, tùy loại.

Tại một cửa hàng chuyên kinh doanh sầu riêng thương hiệu trên đường Lạc Long Quân (phường Hòa Bình, TPHCM), sầu riêng Blackthorn được rao bán từ 400.000-500.000 đồng/kg nguyên trái, trong khi giá phần cơm lên tới 1,8 triệu đồng/kg.

Musang King thì có mức giá dao động từ 300.000-350.000 đồng/kg nguyên trái và khoảng 1,2-1,5 triệu đồng/kg đối với phần cơm. Theo nhân viên, dù mức giá rất cao nhưng những loại sầu riêng này vẫn có nhóm khách hàng riêng, bởi chất lượng cơm sầu được đánh giá cao và đảm bảo nguồn gốc, tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng.

Giá sầu riêng đang có sự phân hóa rộng trên thị trường bán lẻ. Ảnh: Thu Hà

Cùng một phân khúc, vì sao sầu riêng có nhiều giá khác nhau?

Lý giải về sự phân hóa trong giá thành sầu riêng tại nội địa, ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho rằng giá bán sầu riêng trên thị trường phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ giống, chủng loại, kỹ thuật canh tác, chứng nhận an toàn đến chi phí vận chuyển.

Theo ông Mười, những nhà vườn ứng dụng kỹ thuật canh tác và quản lý bài bản có thể đạt tỷ lệ trái loại 1 lên tới 70-80%, qua đó có nhiều cơ hội đưa sản phẩm vào hệ thống bán lẻ hiện đại cũng như thị trường quốc tế với mức giá cao hơn. Ngược lại, những vườn canh tác theo lối truyền thống chỉ đạt tỷ lệ khiêm tốn từ 20-30%.

Từ sự chênh lệch chất lượng đầu ra, quá trình phân loại mã hàng (loại A, loại B hoặc hàng dạt) ngay tại các điểm thu mua đã tạo ra chênh lệch khoảng 20.000 đồng/kg, và biên độ này sẽ càng nới rộng khi sản phẩm tiến vào các kênh phân phối.

Điều này cũng lý giải vì sao sầu riêng tại các chợ dân sinh luôn có giá "mềm" hơn đáng kể. Bởi, ông Mười cho rằng ngoài yếu tố chất lượng, phần lớn đây là hàng dạt không đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe về kích cỡ, hình dáng gai nhím hay chất lượng cơm như nhóm hàng bán lẻ cao cấp và xuất khẩu.

Theo ông Trần Văn Thắng, Giám đốc HTX Nông nghiệp Xanh Krông Pắc (Đắk Lắk), giá sầu riêng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giống, quá trình canh tác, tỷ lệ cơm, khả năng truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng và thị hiếu của người tiêu dùng trong nước cũng như thị trường xuất khẩu.