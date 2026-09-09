Choáng ngợp trước những cây bonsai bạc tỷ khoe dáng ở quảng trường Quảng Ngãi

Từ ngày 5 đến 15/9, tại Quảng trường Phạm Văn Đồng, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND phường Cẩm Thành tổ chức Triển lãm - Hội chợ Sinh vật cảnh Quảng Ngãi mở rộng năm 2026.

Đây là một trong những hoạt động văn hóa - kinh tế trọng điểm của địa phương nhằm tôn vinh giá trị lao động sáng tạo của các nghệ nhân sinh vật cảnh, đồng thời mở ra không gian giao lưu, xúc tiến thương mại và phát triển du lịch cho Quảng Ngãi.

Với chủ đề “Đam mê nghệ thuật - Hội tụ Bắc - Trung - Nam”, triển lãm quy tụ hơn 300 đại biểu, nghệ nhân, nhà vườn cùng hơn 500 tác phẩm cây cảnh nghệ thuật. Nhiều tác phẩm được tuyển chọn theo các tiêu chí “cổ - kỳ - mỹ - văn”, thể hiện sự công phu, sáng tạo và tâm huyết của người chơi cây.

Triển lãm xuất hiện nhiều tác phẩm có tuổi đời lâu năm, dáng thế độc đáo và giá trị cao.

Mỗi tác phẩm là một câu chuyện nghệ thuật riêng biệt, thể hiện triết lý nhân sinh, sự kiên trì và tài hoa của nghệ nhân. Từ những dáng cây cổ thụ uy nghi, vững chãi gợi nhớ đến truyền thống quê hương, đến những chậu bonsai tiểu cảnh tinh tế, thanh thoát mang hơi thở nghệ thuật hiện đại. Sự kết hợp giữa đá, nước, rêu phong và tán cây tạo nên những bức tranh thiên nhiên thu nhỏ đầy sống động, khiến người xem không khỏi trầm trồ.

“Để đưa được tác phẩm đến với triển lãm ở Quảng Ngãi năm nay, chúng tôi đã phải chuẩn bị từ nhiều tháng trước, chăm sóc kỹ lưỡng để cây đạt phong độ đẹp nhất. Đến đây, nhìn thấy sự quy tụ của hàng trăm tác phẩm đỉnh cao từ các vùng miền, tôi thực sự ấn tượng với quy mô và chất lượng của kỳ triển lãm này” - một nghệ nhân đến từ Đà Nẵng chia sẻ.

Những ngày qua, cây “Cổ Mộc Trường Sinh” gây chú ý bởi dáng cây biến hóa tự nhiên, thân nhiều u cục, mang vẻ cổ kính sau quá trình sinh trưởng lâu năm. Tác phẩm được đặt tên “Cổ Mộc Trường Sinh”, gửi gắm ý nghĩa về sức sống bền bỉ, sự trường tồn và vẻ đẹp vượt qua thử thách của thời gian.

Một tác phẩm khác cũng thu hút sự quan tâm của người xem là cây “Thạch Nham Cổ Mộc”. Tác phẩm này được giới chơi cây cảnh định giá không dưới 6 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành, cho biết Triển lãm không chỉ là nơi thưởng lãm những tác phẩm đẹp mà còn tạo không gian giao lưu văn hóa, nghệ thuật và nghề nghiệp, góp phần thúc đẩy phong trào sinh vật cảnh trên địa bàn.