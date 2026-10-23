Ô tô tiền tỷ nằm vỉa hè qua đêm, cư dân chung cư nơm nớp lo mất trộm

Không có chỗ trong hầm, ô tô phải phơi mình ngoài đường

Gia đình chị Nguyễn Thị Vân, cư dân chung cư Bảo Sơn Complex, phường Trường Vinh, Nghệ An, hiện có hai ô tô nhưng không có lốt (slot) đỗ cố định trong tòa nhà. Không tìm được chỗ gửi phù hợp, vợ chồng chị đành để xe trên vỉa hè, lề đường quanh chung cư.

Theo chị Vân, việc thiếu chỗ đỗ khiến gia đình thường xuyên thấp thỏm. Xe để ngoài trời phải chịu nắng mưa, trong khi nguy cơ bị cào xước, đập kính hoặc mất tài sản luôn hiện hữu.

“Không có lốt đỗ trong chung cư, chúng tôi đành để xe bên ngoài, dọc kênh Bắc, vừa lo mưa bão làm hư hỏng, vừa sợ trộm cắp, phá hoại tài sản. Mong muốn lớn nhất là có chỗ gửi xe ổn định, an toàn”, chị Vân chia sẻ.

Ô tô đậu trên vỉa hè, dưới lòng đường Nguyễn Sỹ Sách, trước chung cư Bảo Sơn Complex.

Câu chuyện của chị Vân không phải cá biệt. Khi lượng ô tô cá nhân ngày càng tăng nhưng chỗ đỗ tại nhiều chung cư không đáp ứng nhu cầu, không ít cư dân phải tìm nơi gửi xe bên ngoài. Vỉa hè, lề đường quanh các tòa nhà vì thế trở thành nơi đỗ xe bất đắc dĩ, kéo theo những bất cập về trật tự đô thị và an toàn tài sản.

Nỗi lo càng hiện hữu sau vụ 8 ô tô bị đập vỡ kính, có dấu hiệu bị lục lọi tài sản khi đỗ trên vỉa hè đường Quang Trung, phía dưới chung cư T&T Victoria, phường Thành Vinh, sáng 19/10. Vụ việc khiến nhiều chủ xe bàng hoàng, đồng thời đặt ra câu hỏi về mức độ an toàn của những phương tiện phải đỗ bên ngoài chung cư qua đêm.

Các đối tượng liên quan đã nhanh chóng bị bắt. Tuy nhiên, theo phản ánh của cư dân, khu vực xảy ra vụ việc chưa có hệ thống camera giám sát phù hợp để hỗ trợ phát hiện, truy xét hành vi phá hoại tài sản.

Chung cư T&T Victoria - nơi xảy ra vụ đập kính ô tô hàng loạt.

Anh Vũ Đồng, cư dân chung cư T&T Victoria, cho biết, việc lắp camera tại khu vực vỉa hè phía đường Quang Trung từng nhiều lần được đề cập trong nhóm cộng đồng. Có hộ dân sẵn sàng đóng góp kinh phí nhưng đề xuất chưa được triển khai do vướng mắc về mặt bằng, quyền quản lý và sự đồng thuận giữa các bên.

Trong khi đó, Ban quản trị chung cư cho rằng vỉa hè là không gian công cộng thuộc Nhà nước quản lý, còn mặt ngoài khối đế 5 tầng thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư. Do chủ đầu tư không đồng ý khoan đục, gắn thiết bị lên mặt ngoài công trình, Ban quản trị không thể tự ý lắp camera. Việc sử dụng quỹ chung để bảo vệ riêng các phương tiện đỗ bên ngoài cũng cần được cân nhắc.

Đại diện Ban quản lý chung cư T&T Victoria cho biết, đơn vị không có trách nhiệm lắp camera bảo vệ xe đỗ trên vỉa hè. Công trình được thiết kế khoảng 15 năm trước, khi nhu cầu sử dụng ô tô chưa cao; việc lắp đặt thiết bị tại khu vực thương mại do đơn vị thuê thực hiện khi có nhu cầu.

8 ô tô đậu trước chung cư T&T Victoria bị đập vỡ kính, lục lọi tài sản sáng 19/10.

Những vướng mắc về phạm vi quản lý và trách nhiệm lắp đặt camera khiến việc bảo đảm an ninh khu vực quanh chung cư còn bất cập, trong khi nhu cầu giám sát, bảo vệ tài sản của người dân ngày càng cấp thiết.

Theo tìm hiểu, chi phí thuê một lốt đỗ ô tô tại các chung cư ở Vinh dao động khoảng 500.000-700.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, do số lượng lốt hạn chế, không phải cư dân nào có nhu cầu cũng tìm được chỗ gửi xe.

Thiếu chỗ đỗ xe: Bài toán chưa có lời giải

Tình trạng thiếu chỗ đỗ ô tô diễn ra tại nhiều chung cư khác trên địa bàn đô thị Vinh như chung cư Trung Đô, chung cư Trường Thịnh... Không ít phương tiện phải đỗ trên vỉa hè, lề đường xung quanh các tòa nhà.

Ô tô đậu giữa lòng đường ở phường Thành Vinh.

Tại cụm ba tòa nhà cao tầng gồm hai chung cư Arita và một chung cư 389 ở phường Vinh Hưng, gần 1.200 hộ dân chỉ có khoảng 180 vị trí đỗ ô tô. Trong khi đó, chung cư T&T Victoria có 420 căn hộ nhưng tầng hầm chỉ bố trí 95 vị trí đỗ xe. Sự chênh lệch giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng khiến nhiều gia đình phải tìm nơi gửi xe bên ngoài.

Khu vực thành phố Vinh cũ hiện có khoảng 80 tòa chung cư đã đi vào hoạt động, chưa kể các dự án đang xây dựng. Nhiều chung cư được xây trước năm 2020, khi nhu cầu sở hữu ô tô còn thấp, nên chỗ đỗ xe chưa đáp ứng nhu cầu hiện nay. Việc bổ sung tầng hầm, mở rộng bãi đỗ cũng gặp khó do hạn chế về quỹ đất và điều kiện thi công.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thành Vinh, cho biết tình trạng đỗ xe sai quy định quanh các chung cư chủ yếu xuất phát từ việc thiếu bãi đỗ, trong khi mật độ xây dựng cao khiến hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu.

Thiếu chỗ đỗ, nhiều ô tô phải đậu dọc vỉa hè qua đêm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

“Khi nhu cầu đỗ xe tăng nhanh nhưng hạ tầng không theo kịp, việc xử phạt hoặc cấm dừng, đỗ chỉ giải quyết được phần ngọn. Thời gian tới, địa phương sẽ phối hợp điều chỉnh quy hoạch, nghiên cứu bố trí các điểm đỗ xe và thu hút đầu tư xây dựng bãi đỗ tại khu vực trung tâm”, ông Đạt chia sẻ.

Trước đây, UBND TP. Vinh (cũ) từng nhiều lần kiến nghị UBND tỉnh và các cơ quan chức năng cho phép thí điểm thu phí dừng, đỗ ô tô trên lòng đường, vỉa hè tại các tuyến phố trung tâm nhằm giảm áp lực thiếu bãi đỗ, hạn chế ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, đề xuất này đến nay vẫn chưa được triển khai trên thực tế.

Ngày 10/10/2026, Sở Xây dựng Nghệ An ban hành Văn bản số 9230/SXD-KCHT, đề xuất UBND tỉnh giao xây dựng Đề án phát triển bãi đỗ xe công cộng và tổ chức điểm dừng, đỗ xe lòng đường, vỉa hè khu vực đô thị Vinh, dự kiến hoàn thiện trước ngày 15/12/2026.

Ô tô của cư dân đỗ tràn quanh chung cư ở phường Trường Vinh do thiếu chỗ gửi xe.

Đề án được kỳ vọng tháo gỡ bài toán thiếu chỗ đỗ xe. Trong khi chờ giải pháp dài hạn, cần sớm bố trí các điểm đỗ phù hợp, tăng cường giám sát và xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự đô thị và an toàn tài sản cho người dân.

Công an tỉnh Nghệ An đã giữ 3 đối tượng gồm Lý Xuân Hoạt (SN 2009), N.Đ.H. (SN 2013), cùng trú tại phường Hoàng Mai và Hồ Hùng Mạnh (SN 2010), trú tại phường Vinh Phú.

Theo điều tra ban đầu, do thiếu tiền tiêu xài, 3 đối tượng bàn bạc, thống nhất tìm những ô tô đỗ ở nơi vắng người, không có người trông coi để đập kính, tìm tài sản lấy trộm.