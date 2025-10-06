Doanh nghiệp liên quan vụ đổ trộm 2.000 tấn chất rắn ra môi trường trái phép quy mô thế nào?

Ngày 5/10, Bộ Công an cho biết Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra (C01) đã khởi tố, tạm giam Bùi Văn Bình, Giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận Phong, để điều tra về các tội Gây ô nhiễm môi trường và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, vào ngày 1/10, C01 khởi tố, tạm giam Bùi Đức Huy, Phó giám đốc Công ty Tân Thuận Phong và Bùi Đình Chung, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất VLXD Đông Dương 3, về tội Gây ô nhiễm môi trường; Phan Thị Hương Giang, Phó phòng kế toán Công ty Tân Thuận Phong và Phan Thị Xuân, thủ quỹ Tân Thuận Phong, bị cáo buộc Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện trường phát hiện chôn lấp chất thải trái phép - Ảnh: BCA

Trong quá trình điều tra, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp với Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Công an thành phố Hải Phòng và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển, đổ chất thải là bùn thải xuống vị trí khu đất của Công ty TNHH thương mại và sản xuất vật liệu xây dựng Đông Dương 3; địa chỉ: thôn Đức Hỷ, xã Cẩm Giàng, TP Hải Phòng.

Theo những thông tin được công bố, Công ty TNHH Tân Thuận Phong là đơn vị có chức năng thu gom, xử lý, tái chế chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại được Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp Giấy phép môi trường số 191/GPMT-BTNMT cấp ngày 15/6/2023 cho dự án Nhà máy xử lý, tái chế chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại nhưng Công ty không xử lý theo quy định mà trực tiếp vận chuyển chất thải đem đi chôn, lấp, đổ, thải trái pháp luật ra môi trường.

Bước đầu qua cân khối lượng chất thải xác định, Công ty TNHH Tân Thuận Phong và Công ty TNHH thương Mại và sản xuất vật liệu xây dựng Đông Dương 3 đã chôn, lấp, đổ, thải hơn 2.000 tấn chất thải rắn thông thường ra môi trường.

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an đồng thời mở rộng điều tra đã làm rõ Công ty TNHH Tân Thuận Phong để ngoài sổ sách doanh thu số tiền trên 430 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước bước đầu xác định trên 34 tỷ đồng.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Tân Thuận Phong được thành lập tháng 7/2001, có trụ sở tại xã Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Thời điểm tháng 6/2020, doanh nghiệp có vốn điều lệ 150 tỷ đồng, trong đó ông Bùi Văn Bình góp 148,95 tỷ đồng (tương đương 99,3% vốn góp), cổ đông Bùi Thị Chúc góp 1,05 tỷ đồng (tương đương 0,7% vốn góp). Ông Bùi Văn Bình (sinh năm 1962) giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 3/2024, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng từ 150 tỷ đồng lên 178 tỷ đồng với 4 cổ đông góp vốn. Trong đó, cổ đông Bùi Văn Bình góp 174,15 tỷ đồng (tương đương 97,837% vốn góp), hai cổ đông gồm Bùi Thùy Linh và Bùi Đức Huy mỗi người góp 1,4 tỷ đồng (tương đương 0,787% vốn góp), cổ đông Bùi Thị Chúc góp 1,05 tỷ đồng (tương đương 0,589% vốn góp). Ông Bùi Văn Bình vẫn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ở lần thay đổi thông tin doanh nghiệp gần nhất vào tháng 2/2025, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng lên 179 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông cũng có sự thay đổi. Trong đó, ông Bùi Văn Bình góp 143,2 tỷ đồng (tương đương 80% vốn góp), hai cổ đông Bùi Thùy Linh và Bùi Đức Huy mỗi người góp 17,9 tỷ đồng (tương đương 10% vốn góp). Ông Bùi Văn Bình giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm người đại diện theo pháp luật. Tổng số lao động đăng ký của công ty cũng tăng mạnh từ 26 lên 200 người.

Ông Bùi Đình Chung (áo đen), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất VLXD Đông Dương 3 bị khởi tố về tội “Gây ô nhiễm môi trường” - Ảnh: BCA

Trong khi đó, Công ty TNHH thương Mại và sản xuất vật liệu xây dựng Đông Dương 3 được thành lập tháng 9/2010. Thời điểm tháng 10/2019, doanh nghiệp có vốn điều lệ 25 tỷ đồng với 5 cổ đông góp vốn. Trong đó, cổ đông Bùi Đình Chung góp 11,25 tỷ đồng (tương đương 45% vốn góp), cổ đông Phan Văn Hoạt góp 1,25 tỷ đồng (tương đương 5% vốn góp), cổ đong Nguyễn Phú Thảo Biên và Đào Mạnh Bằng mỗi người góp 3,75 tỷ đồng (tương đương 15% vốn góp), cổ đông Phan Ngọc Tuấn góp 5 tỷ đồng (tương đương 20% vốn góp). Ông Bùi Đình Chung (sinh năm 1978) giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 9/2024, vốn điều lệ doanh nghiệp giảm từ 25 tỷ đồng xuống còn 15 tỷ đồng, tuy nhiên cơ cấu góp vốn của các cổ đông vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, đến tháng 11/2024, ông Trần Văn Hòa (sinh năm 1968) thay ông Bùi Đình Chung giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Tổng số lao động doanh nghiệp đăng ký thời điểm này là 6 người.