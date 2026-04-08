Cầu thủ Duy Mạnh bị mất trộm đồng hồ 1,2 tỷ đồng

Theo Duy Mạnh, khi dọn đồ để trả phòng khách sạn tại Ninh Bình (Hà Nam cũ) hôm 31/3, anh cất chiếc đồng hồ cao cấp vào balo rồi nhờ người quen đưa hành lý lên xe. Đây là chiếc xe 12 chỗ do gia đình anh thuê và cho người bạn đó đi nhờ. Quá trình di chuyển từ Ninh Bình về Hà Nội, balo được đặt dưới ghế cuối cạnh bạn, trong khi Duy Mạnh cùng người nhà ngồi ghế lái và các hàng phía trên.

Sau khi trả xe, cầu thủ 30 tuổi cất balo tại nhà và sáng 1/4 cầm lên đội tuyển, lúc soạn đồ phát hiện đồng hồ đã mất. Anh cho biết đã kiểm tra camera, toàn bộ thời gian balo đặt ở nhà không ai động vào. Duy Mạnh làm việc với người bạn đi nhờ xe và nhận được lời khẳng định không liên quan đến việc này.

"Sau một tuần bình tĩnh suy nghĩ và đã trình báo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình, tôi xin phép đăng bài viết này với mong muốn tìm lại đồng hồ. Tôi chân thành mong sự giúp đỡ từ mọi người để có thể chuộc lại món quà kỷ niệm rất ý nghĩa với mình", Duy Mạnh bày tỏ. Anh không quên gửi lời cảm ơn cơ quan chức năng và ban quản lý khách sạn đã nhiệt tình hỗ trợ khi nhận được thông tin.

Trò chuyện cùng Ngôi Sao, Quỳnh Anh - bà xã Duy Mạnh - tiết lộ chiếc Audemars Piguet bị mất là món quà cô tặng chồng nhân dịp đặc biệt, mang ý nghĩa tinh thần lớn với cả hai. "Một tuần qua, chúng tôi kiểm tra kỹ mọi nguồn thông tin, nhờ cậy những sự hỗ trợ cần thiết. Hơn nữa, anh Mạnh cũng bận thi đấu nên hôm nay mới đăng tin lên mạng xã hội", bà mẹ hai con nói.

Cầu thủ Duy Mạnh.

Đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak Offshore Selfwinding Chronograph giá 45.900 USD.

Món phụ kiện của Duy Mạnh là thiết kế Audemars Piguet dòng Royal Oak Offshore cỡ 43 mm, được yết 45.900 USD (hơn 1,2 tỷ đồng). Tác phẩm làm từ chất liệu titanium, kim và vạch chỉ giờ bằng vàng trắng, các mặt số phụ và vòng ngoài mạ rhodium quý hiếm, mặt số có họa tiết Grande Tapisserie, sử dụng kính sapphire chống lóa, dây đeo bằng cao su. Đồng hồ trang bị cỗ máy tự động Calibre 4401, có khả năng dự trữ năng lượng 70 giờ, chống nước ở độ sâu 100 mét.