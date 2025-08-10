Tài sản mã hoá, tài sản ảo hay tiền ảo từng được xem là xấu xa

Ngày 9/8, tại TPHCM đã chính thức khai mạc “Ngày hội Công nghệ TPHCM – Conviction 2025”. Đây là sự kiện được Hội Truyền thông Điện tử TPHCM với nòng cốt là Chi hội Blockchain TPHCM (HBA) và hệ sinh thái blockchain Ninety Eight tổ chức.

Ngày hội Công nghệ TPHCM – Conviction 2025 đang diễn ra tại TPHCM. Ảnh: Lê Mỹ

Sự kiện hướng đến hai ngành công nghệ mũi nhọn thuộc Danh mục công nghệ chiến lược Quốc gia là Blockchain và Trí tuệ nhân tạo.

Một trong những vấn đề được quan tâm tại sự kiện đó là tương lai tài sản số, tài sản mã hoá trong thời gian tới sẽ như thế nào, khi Việt Nam đang xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng, dự kiến hoạt động cuối năm nay với mục tiêu là thu hút nguồn vốn đầu tư từ khắp nơi trên thế giới.

Theo ông Johan Nyvene, Chủ tịch HSC, trước đây tài sản mã hoá, tài sản ảo, tiền ảo từng được xem rất xấu xa, nhưng bây giờ tại Việt Nam, đã công nhận tài sản mã hoá, bao gồm cả tài sản truyền thống được mã hoá.

Việt Nam là một trong những thị trường giao dịch tiền mã hoá lớn nhất thế giới nên việc Chính phủ công nhận là một tín hiệu rất tốt. Khi tài sản mã hoá được đưa vào trung tâm tài chính quốc tế, đây sẽ là bước đầu tiên để thu hút vốn đầu tư từ các tổ chức quốc tế.

Ông Johan Nyvene cho rằng, hiện đã có các nghị quyết ban hành công nhận tài sản mã hoá, việc tiếp theo là cần có chính sách, khung pháp lý rõ ràng để đưa ra cơ chế sandbox cho lĩnh vực này. Điều này sẽ giúp cho việc ra đời các sản phẩm mã hoá, bao gồm cả việc mã hoá các tài sản truyền thống để đưa vào giao dịch trong thời gian sắp tới nhằm thu hút nguồn vốn từ quốc tế.

Về vấn đề này, bà Nguyễn Trúc Vân, Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và Dự báo kinh tế, Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM cho biết, theo Nghị quyết số 222 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, sẽ có 3 lĩnh vực có chính sách ưu tiên, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển, trong đó có tài sản số và fintech.

“Hiện các cơ quan chức năng đang xây dựng 8 nghị định hướng dẫn việc thành tập Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng, trong đó có những ưu đãi cụ thể liên quan đến tài sản số”, bà Nguyễn Trúc Vân nhấn mạnh.