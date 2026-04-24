Triệu phú 80 tuổi tuyển vợ sinh con trai, chu cấp 66.000 USD/năm

Ông là đời thứ 7 sở hữu Maunsel House, điền trang rộng hơn 5,2 triệu m2 tại Somerset, có lịch sử từ thế kỉ XI. Từng kết hôn nhưng không có con, Sir Benjamin cho biết việc thiếu người nối dõi khiến ông quyết định bắt đầu lại hành trình tuyển vợ.

Trong nhiều năm, vị triệu phú thử nhiều cách, từ đăng quảng cáo trên báo, tham gia chương trình truyền hình đến sử dụng ứng dụng hẹn hò. Ông từng xuất hiện trong chương trình "Millionaire Age Gap Love" của Channel 5, công khai mong muốn tìm phụ nữ trẻ hơn 30-40 tuổi để sinh con trai thừa kế tài sản.

Sir Benjamin Slad tuyển vợ để sinh con nối dõi. Ảnh: Wales Online

"Tôi không nghĩ mình quá già để có con", ông nói, cho biết đã lưu trữ tinh trùng tại ngân hàng và sẵn sàng sử dụng khi cần.

Các tiêu chí tuyển chọn của ông gây nhiều tranh cãi. Người phụ nữ lý tưởng phải cao trên 1,68 m, không thuộc cung Bọ Cạp, không đến từ các quốc gia có tên bắt đầu bằng chữ "I" hoặc có màu xanh lá trên quốc kỳ. Những người có bằng lái trực thăng, giấy phép săn bắn hoặc hiểu biết pháp luật được đánh giá cao.

"Tôi cần một cô gái thôn quê, tốt bụng, hiểu biết và phù hợp với cuộc sống của tôi", ông nói.

Đi kèm là mức chu cấp khoảng 66.000 USD mỗi năm, bao gồm chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, Sir Benjamin cũng thừa nhận đang gặp khó khăn tài chính và ưu tiên người có thu nhập hoặc tài sản riêng.

Trước đó, ông từng sử dụng Tinder để tìm bạn đời, thậm chí điều chỉnh độ tuổi trên hồ sơ xuống còn 56. Dù vậy, trải nghiệm không như kỳ vọng khi ông nhiều lần bày tỏ sự thất vọng và cho rằng ứng dụng hẹn hò "không phù hợp".

Sau nhiều nỗ lực, ông từng đính hôn với Sahara Sunday Spain, nhà thơ người Mỹ kém 46 tuổi, và có con thông qua phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Tuy nhiên, mối quan hệ nhanh chóng đổ vỡ, hai lễ cưới bị hủy vào phút chót.

Đứa trẻ sinh ra là con gái, trong khi ông mong muốn con trai để kế thừa dòng họ. Theo truyền thông Anh, ông hiện không liên lạc và chưa từng gặp con.

Người mẹ sau đó chỉ trích hành động của ông là "tàn nhẫn" và "đáng xấu hổ", cho rằng ông không quan tâm đến con gái chỉ vì không đúng kỳ vọng về giới tính.

Điền trang rộng hơn 5,2 triệu m2 tại Somerset của triệu phú. Ảnh: The Sun

Trong bối cảnh chưa có người thừa kế, tương lai của Maunsel House trở nên bất định. Sir Benjamin được cho là đang đàm phán bán lại điền trang cho một tập đoàn khách sạn cao cấp, sau khi hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch.

Dù vậy, ông vẫn tiếp tục tìm kiếm một người vợ phù hợp để sinh con trai nối dõi, mục tiêu ông theo đuổi suốt nhiều năm qua.