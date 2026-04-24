Tủ lạnh chạy tốn điện, nguyên nhân và những cách khắc phục cực hay

Tủ lạnh chạy tốn điện – làm sao để nhận biết?

Hóa đơn điện tăng cao: Nếu bạn thấy hóa đơn tiền điện tăng cao và các thiết bị tiêu thụ điện khác vẫn hoạt động bình thường, có thể tủ lạnh chính là nguyên nhân.

Nhiệt độ bên ngoài quá cao: Nếu nhiệt độ không khí bên ngoài tủ lạnh nóng hơn bình thường, có thể đó là dấu hiệu tủ lạnh vận hành không hiệu quả và tiêu thụ điện cao.

Chu kỳ hoạt động dài hơn: Nếu tủ lạnh hoạt động liên tục mà không tắt trong khoảng thời gian dài thì tủ đang phải hoạt động liên tục để duy trì nhiệt độ.

Hình thành nhiều băng: Nếu tủ lạnh đóng băng nhiều ở bên trong, có thể đang có vấn đề khi tủ vận hành.

Tiếng ồn lớn: Nếu tủ lạnh phát ra âm thanh lớn hơn bình thường khi vận hành, có thể đã có vấn đề xảy ra với hệ thống làm lạnh.

Nguyên nhân khiến tủ lạnh chạy tốn điện

Cửa tủ lạnh đang gặp vấn đề

Một số tủ lạnh được thiết kế không hiệu quả hoặc thời gian sử dụng lâu dẫn đến việc hư hỏng cấu trúc tủ.

Hiện tượng thường gặp nhất là việc cửa tủ và gioăng cao su bị hở dẫn đến tủ không đóng kín nên hơi lạnh thất thoát ra ngoài, do đó tủ lạnh phải hoạt động nhiều hơn bình thường để đảm bảo nhiệt độ khiến tủ lạnh chạy tốn điện hơn.

Do công nghệ làm lạnh đã cũ

Một số tủ lạnh cũ sử dụng công nghệ làm lạnh lỗi thời sẽ kém hiệu quả trong việc tiết kiệm năng lượng và khiến tủ lạnh chạy tốn điện hơn.

Tuy nhiên, một số tính năng mới như hệ thống led chiếu sáng, màn hình điều khiển, làm đá nhanh... cũng có thể làm tăng tiêu thụ điện của tủ.

Tủ lạnh hết gas

Đây là nguyên nhân thường gặp nhất đối với những tủ lạnh đã sử dụng trong một khoảng thời gian dài.

Nếu tủ lạnh không còn đủ gas, máy nén sẽ hoạt động với công suất cao hơn để cố gắng làm lạnh, dẫn đến việc tủ lạnh chạy tốn điện nhiều hơn so với thông thường.

Cài đặt chế độ hoạt động không phù hợp

Các tủ lạnh thường có núm xoay, nút bấm cảm ứng để người dùng có thể điều chỉnh mức độ làm lạnh. Tuy nhiên việc vận hành tủ lạnh ở nhiệt độ thấp khi lượng thực phẩm không lớn sẽ gây hao phí năng lượng.

Ngược lại, chỉnh nhiệt độ không đủ lạnh khi có quá nhiều thực phẩm trong tủ khiến hệ thống làm lạnh phải hoạt động liên tục để duy trì nhiệt độ, từ đó khiến tủ lạnh chạy tốn điện hơn.

Sắp xếp thực phẩm không hợp lý

Nếu bạn sắp xếp quá nhiều thực phẩm trong tủ lạnh, điều này có thể che mất các khe cấp hơi lạnh, khiến tủ phải hoạt động nhiều hơn để giữ lạnh cho toàn bộ thể tích tủ.

Hơn nữa, việc chất thực phẩm sát thành tủ hoặc đặt đồ ăn còn nóng vào tủ cũng là nguyên nhân khiến tủ lạnh chạy tốn điện phổ biến.

Vị trí đặt tủ lạnh chưa hợp lý

Vị trí đặt tủ lạnh quá sát tường hoặc gần các nguồn nhiệt nhiệt như bếp, lò nướng... sẽ làm tăng nhiệt độ xung quanh. Điều này sẽ khiến tủ lạnh phải vận hành nhiều hơn bình thường, từ đó khiến tủ lạnh chạy tốn điện hơn.

Cách khắc phục tủ lạnh chạy tốn điện

Vệ sinh và bảo dưỡng tủ lạnh định kỳ

Tủ lạnh cần được vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo luôn hoạt động trong tình trạng bình thường.

Đặc biệt cửa tủ và gioăng cao su cần được kiểm tra và vệ sinh thường xuyên nhằm đảm bảo tủ luôn được đóng kín. Ngoài ra, bạn cũng cần kiểm tra các bộ lọc, hệ thống làm lạnh, lớp cách nhiệt... để đảm bảo chúng trong tình trạng tốt.

Kiểm tra và nạp gas kịp thời

Hiện tượng dễ nhận ra nhất khi tủ lạnh hết gas đó là tủ lạnh chạy yếu và không còn làm lạnh được như lúc mới mua.

Vì vậy hãy luôn đảm bảo gas trong tủ được duy trì đủ và được nạp khi cần thiết để đảm bảo hiệu suất làm lạnh tối ưu.

Vị trí đặt tủ lạnh hợp lý

Không gian tỏa nhiệt của tủ lạnh cần được đảm bảo bằng cách đặt tủ cách mặt đất ít nhất 5 cm, phía sau tỏa nhiều nhiệt nhất cách tường 10 – 15 cm và 2 bên tủ cách ít nhất 2 cm. Hơn nữa, tủ cần đặt cách xa các vật dụng tỏa nhiệt để tránh tình trạng tủ nóng lên quá mức.

Cài đặt nhiệt độ làm lạnh phù hợp

Hoạt động ở công suất phù hợp với lượng thực phẩm trong tủ sẽ giúp tủ lạnh làm việc hiệu quả và tránh được tình trạng tủ lạnh chạy tốn điện.

Tuy nhiên, cũng nên hạn chế điều chỉnh mức làm lạnh quá thường xuyên sẽ khiến tủ hoạt động kém ổn định hơn.

Sắp xếp thực phẩm đúng cách

Thực phẩm trong tủ cần được sắp xếp hợp lý và phù hợp với thể tích thiết kế của tủ. Bạn có thể tận dụng các ngăn kệ để tránh tình trạng xếp chồng thực phẩm, đồng thời không nên chất thực phẩm quá khít nhằm giúp hơi lạnh được phân bố tốt trong tủ. Ngoài ra, bạn cũng nên để nguội thực phẩm và đóng nắp kín khi đặt vào tủ lạnh.