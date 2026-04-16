Doanh nhân bị đứt tay trên máy bay, đòi hãng hàng không bồi thường 1,7 tỷ đồng. Ảnh: Metro

Andrew Chesterton (61 tuổi), một doanh nhân người Anh, đang khởi kiện hãng hàng không British Airways, yêu cầu bồi thường 50.000 bảng Anh (khoảng 1,7 tỷ đồng) sau khi bị thương ở tay trong một chuyến bay.

Vụ việc xảy ra năm 2023, khi ông bay từ sân bay Heathrow (London, Anh) đến Cincinnati (Mỹ) để nghỉ dưỡng.

Trong chuyến bay, ông Chesterton vô tình đưa tay vào khe giữa các ghế và chạm phải vật sắc nhọn, khiến ngón tay bị rách và chảy máu, Metro đưa tin ngày 14/4.

Ngay sau sự cố, ông vô cùng đau đớn và bất an. Tiếp viên hàng không phải hỗ trợ cầm máu. Khi máy bay hạ cánh, ông được đưa thẳng đến bệnh viện để điều trị.

Hồ sơ y tế cho thấy ông bị rách ở ngón áp út và ngón út tay trái, phải khâu tổng cộng 11 mũi. Trong đó, ngón áp út được khâu 4 mũi và ngón út 7 mũi. Sau điều trị, ông tiếp tục phải theo dõi vì vết thương ở ngón út bị nhiễm trùng và cần dùng kháng sinh.

Quá trình hồi phục của ông Chesterton kéo dài với nhiều di chứng như cứng khớp, giảm lực nắm ở ngón tay. Ảnh hưởng này kéo dài, tác động đến khả năng sinh hoạt hàng ngày, khiến ông khó nâng vật nặng, không thể lái xe trong khoảng 2 tháng.

Ngoài ra, ông cũng phải trải qua nhiều buổi vật lý trị liệu nhằm cải thiện chức năng bàn tay.

Không chỉ bị ảnh hưởng về thể chất, ông Chesterton còn cho biết gặp phải các vấn đề tâm lý sau tai nạn. Ông trở nên lo lắng khi tham gia các hoạt động xã hội, né tránh sự kiện đông người như thể thao hay hòa nhạc vì sợ chấn thương tái diễn.

Ông cũng thường xuyên ám ảnh về tai nạn, dẫn đến mất ngủ và phải sử dụng thuốc ngủ theo đơn.

Trong đơn kiện, ông yêu cầu bồi thường, viện dẫn Công ước Montreal về trách nhiệm của hãng hàng không đối với các sự cố xảy ra trên chuyến bay, theo đó hãng phải chịu trách nhiệm với thương tích phát sinh trong quá trình vận chuyển hành khách.

Phía British Airways thừa nhận sự việc xảy ra, nhưng cho rằng ông cần chứng minh mức độ tổn thương thực tế cũng như mối liên hệ giữa tai nạn và các vấn đề tâm lý.

Hãng lập luận rằng Công ước Montreal chỉ áp dụng đối với “tổn thương cơ thể”, không bao gồm các tổn thương tâm lý như phía ông Chesterton yêu cầu bồi thường.

Vụ việc sẽ tiếp tục được xem xét để xác định mức bồi thường cụ thể, trừ khi hai bên đạt được thỏa thuận ngoài tòa án.