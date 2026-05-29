Giá bạc hôm nay 29/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm tiếp?

Giá bạc hôm nay 29/5

Giá bạc trong nước

Giá bạc Phú Quý

Theo ghi nhận của chuyên trang Gia đình và Xã hội, giá bạc Phú Qúy mở phiên sáng nay phục hồi sau đà giảm mạnh của phiên trước đó. Cụ thể, giá bán niêm yết tại khung giờ 9h55 phút sáng nay đã phục hồi về vùng 78,959 triệu đồng/kg, tương đương 2,961 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán sáng qua đang sụt xuống vùng 76,213 triệu đồng/kg, tương đương 2,858 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Phú Quý 29/5.

Giá bạc Ancarat

Tại hệ thống Ancarat sáng nay, giá bạc cũng phục hồi mạnh, giá bán hiện đang được niêm yết ở vùng 78,773 triệu đồng/kg, tương đương 2,954 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán sáng qua đang duy trì ở vùng 76,107 triệu đồng/kg, tương đương 2,854 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Ancarat hôm nay 29/5.

Giá bạc Sacombank-SBJ

Bảng giá cập nhật tại khung giờ 9h36 phút sáng nay tại hệ thống Sacombank-SBJ đã điều chỉnh về mức 79,120 triệu đồng/lượng, tương đương 2,967 triệu đồng/kg. Đã tăng 2,64 triệu đồng/kg so với giá bán sáng qua (76,480 triệu đồng/kg, tương đương 2,868 triệu đồng/lượng bán ra).

Giá bạc Sacombank-SBJ hôm nay 29/5.

Giá bạc DOJI

Động thái phục hồi sau đà giảm cũng xuất hiện tại hệ thống Doji. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra tại thời điểm 10h02 phút sáng nay đang niêm yết ở vùng 2,968 triệu đồng/lượng và khoảng 14,840 triệu đồng/5 lượng. Trong khi giá bán sáng qua đang duy trì ở vùng 2,869 triệu đồng/lượng và khoảng 14,345 triệu đồng/5 lượng.

Giá bạc hôm nay 29/5: Bảng giá bạc tại DOJI.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Doji 7 ngày qua.

Giá bạc thế giới hôm nay

Tại thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay cũng có sự phục hồi sau đà giảm ngày hôm qua. giá bạc hôm nay đã phục hồi lên vùng 75-76 USD/ounce, trong khi giá bạc sáng qua bất ngờ giảm sâu xuống vùng 73 USD/ounce.

Tín hiệu kỹ thuật này báo hiệu thị trường bạc có nhiều diễn biến phức tạp, giá bạc phục hồi không lâu, giá cầm chừng tăng giảm liên tục. Nhà đầu tư cần thận trọng, cân nhắc khi xuống tiền.

Giá bạc thế giới hôm nay (29/5) giảm mạnh vùng 75-76 USD/oz.