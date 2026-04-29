Tối 29-4, giá giảm tiếp, người mua vàng SJC, vàng nhẫn 1 tháng qua lỗ 15 triệu đồng

Tối 29-4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm tiếp về 4.558 USD/ounce, mất hơn 40 USD/ounce so với buổi sáng. Chỉ trong 1 ngày, giá vàng mất tổng cộng khoảng 150 USD/ounce.

Không chỉ thủng mốc 4.600 USD/ounce, giá vàng còn gây thất vọng khi đang ở vùng thấp nhất trong khoảng 6 tuần qua. Nếu tính từ vùng đỉnh lịch sử 5.600 USD/ounce lập hồi cuối tháng 1, mỗi ounce vàng đã "bốc hơi" khoảng 1.000 USD/ounce (tương đương hơn 17%).

Cùng nhịp đi xuống với vàng, bạc cũng rớt thảm. Tối nay, giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 72,3 USD/ounce, mất thêm 1,2% so với phiên trước.

Theo giới phân tích, vàng, bạc không chỉ giảm khi giá dầu thông Brent tăng tiếp lên 115 USD/thùng, đồng USD neo cao, mà còn do nhiều yếu tố khác. Thông tin mới nhất cho thấy, cuộc họp của Ủy ban thị trường mở liên bang Mỹ (FOMC) của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) vừa kết thúc (theo giờ địa phương vào chiều nay) nhưng dự báo chính sách điều hành lãi suất không thay đổi.

Giá vàng trong nước đang thua xa vùng đỉnh kỷ lục hồi tháng 1-2026

Nhiều chuyên gia cho rằng khả năng FED tiếp tục giữ nguyên lãi suất ở mức mục tiêu 3,5% - 3,75% trong cuộc họp này. Lãi suất giữ nguyên, giá dầu thô tiếp tục tăng, lạm phát gia tăng do cú sốc năng lượng khiến vàng gặp bất lợi.

Ở thị trường trong nước, tính tới cuối ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp giữ nguyên ở mức 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% tại SJC được giao dịch ở mức 162,5 triệu đồng/lượng mua vào và 165,5 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với buổi sáng.

Dù vậy, giá vàng trong nước đã mất tới 12 triệu đồng/lượng chỉ trong 1 tháng qua. Những người mua vàng ở vùng đỉnh của tháng 4 quanh 178 triệu đồng/lượng, nếu bán ra thời điểm này có thể lỗ tới 15 triệu đồng (theo giá mua vào của các công ty vàng).

Còn nếu tính từ vùng đỉnh kỷ lục của giá vàng trong quý I/2026 ở vùng 190 triệu đồng/lượng, những người mua vàng vùng này đã lỗ tới 27 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong 1 tháng, người mua vàng ở vùng đỉnh 178 triệu đồng/lượng đang lỗ nặng