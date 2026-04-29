Giá lao dốc mạnh, người giữ vàng 'đứng ngồi không yên'

Xếp hàng mua vàng trước kỳ nghỉ lễ

Sáng 29/4, tại “phố vàng” Trần Nhân Tông (Hà Nội), không khí mua bán trở nên nhộn nhịp ngay từ đầu giờ. Trước cửa các tiệm vàng lớn, dòng người nối dài chờ đến lượt giao dịch. Không ít người cho biết đã theo dõi giá suốt vài ngày qua và quyết định xuống tiền khi thấy vàng giảm mạnh.

Tại các cửa hàng vàng lớn, số lượng bán ra không hạn chế và được lấy ngay trong ngày.

Khách xếp hàng trên vỉa hè chờ mua vàng sáng 29/4 (ảnh: N.M).

Chị Thanh Hương (phường Định Công, Hà Nội) chia sẻ: “Từ sau Tết Nguyên đán tôi thấy giá vàng giảm dần. Nay tôi thấy giảm vài triệu đồng/lượng nên tranh thủ mua tích trữ. Sắp nghỉ lễ dài ngày, tôi nghĩ mua lúc này là hợp lý".

Một số người khác cũng mang tâm lý tương tự, coi nhịp giảm hiện tại là cơ hội hiếm để gom vàng. "Tôi nghĩ vàng khó giảm thêm được nữa nên đi ra mua. Mặc dù phải xếp hàng nhưng chỉ tầm 20 phút là vào mua được luôn. Nay tôi mua 5 chỉ lấy ngay", anh Nguyễn Thắng (phường Đống Đa, Hà Nội).

Theo quan sát của PV, trên "phố vàng" Trần Nhân Tông, dù lượng người mua đông, nhưng không khí không hoàn toàn “nóng” như những đợt sốt vàng trước đây. Nhiều khách hàng tỏ ra thận trọng hơn, chỉ mua với số lượng nhỏ thay vì “xuống tiền” lớn.

Một nhân viên cửa hàng vàng cho biết: “Khách đến đông nhưng đa phần mua tích trữ từng chút, không còn cảnh gom số lượng lớn như khi giá đang tăng mạnh”.

Ở một góc khác của thị trường, tâm trạng người đang giữ vàng hoàn toàn trái ngược. Anh Minh (phường Cầu Giấy, Hà Nội) - một nhà đầu tư cá nhân - không giấu được sự lo lắng khi nhắc đến khoản đầu tư của mình.

“Tôi mua vào lúc giá gần 183 triệu đồng/lượng. Tôi nghĩ là còn lên nữa, ai ngờ chỉ sau hơn một tuần đã giảm sâu. Tính ra giờ bán là lỗ "kép", giữ thì không biết còn giảm nữa không”, anh Minh nói.

Người dân mua vàng số lượng nhỏ giọt (ảnh: N.M).

Câu chuyện của anh Minh không phải cá biệt. Nhiều người “đu đỉnh” trong giai đoạn giá vàng tăng nóng trước đó đang rơi vào trạng thái thấp thỏm. Mỗi nhịp giảm thêm của thị trường đều khiến khoản lỗ tạm tính nới rộng. Đặc biệt, với mức chênh lệch mua - bán duy trì cao, việc “cắt lỗ” trong ngắn hạn gần như đồng nghĩa với mất một khoản tiền đáng kể.

Các chuyên gia cho rằng, trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh do chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố quốc tế như chính sách tiền tệ, biến động tỷ giá và tâm lý thị trường. Do đó, việc “lướt sóng” ở thời điểm này tiềm ẩn rủi ro lớn, đặc biệt với những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm.

Về dài hạn, vàng vẫn được xem là kênh trú ẩn an toàn nhưng không phải lúc nào cũng tăng liên tục. Những nhịp điều chỉnh sâu như hiện tại là điều thường thấy sau giai đoạn tăng nóng. Vì vậy, thay vì chạy theo tâm lý đám đông, nhà đầu tư cần xác định rõ mục tiêu nắm giữ và khả năng chịu rủi ro.