Ngư dân Gia Lai liên tiếp trúng đậm cá ngừ đại dương “khủng”

Ngày 29-4, Ban Quản lý cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) cho biết từ đầu tháng 4 đến nay, cảng đã đón hơn 1.100 lượt tàu cá cập bến, sản lượng khai thác đạt trên 2.500 tấn cá ngừ đại dương, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Con cá ngừ đại dương nặng 245 kg vừa được ngư dân Gia Lai đánh bắt

Điểm đáng chú ý là mùa biển năm nay ghi nhận nhiều con cá ngừ đại dương kích thước lớn. Trong đó, tàu cá BĐ 99141-TS của ngư dân Nguyễn Kim Lợi đánh bắt được con cá nặng tới 310 kg. Trước đó, tàu BĐ 95704-TS của ông Huỳnh Kim Anh cũng đưa về một con cá nặng 245 kg, thu hút thương lái đến thu mua ngay tại cảng.

Theo Ban Quản lý cảng cá Tam Quan, dù số chuyến biển có giảm nhưng hiệu quả khai thác tăng rõ rệt, cho thấy ngư trường thuận lợi. Chất lượng cá năm nay cũng được đánh giá cao, thịt tươi, chắc, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Hiện giá cá ngừ đại dương tại cảng cá Tam Quan dao động từ 100.000–110.000 đồng/kg, tăng từ 5.000–10.000 đồng/kg so với trước; tại cảng cá Quy Nhơn khoảng 110.000 đồng/kg. Với mức giá này, mỗi con cá ngừ lớn có thể mang lại nguồn thu hàng chục triệu đồng.

Con cá ngừ đại dương "khủng" nặng 310 kg cập cảng cá Tam Quan vào ngày 27-4, trên tàu cá của ông Nguyễn Kim Lợi.

Ngành thủy sản địa phương nhận định sự gia tăng sản lượng cùng việc xuất hiện nhiều cá ngừ "khủng" là tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao thu nhập cho ngư dân và thúc đẩy kinh tế biển trong những tháng đầu năm.