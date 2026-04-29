Giá bạc hôm nay 29/4: Mở phiên giảm gần 2 triệu/kg so với ngày hôm qua

Giá bạc hôm nay 29/4

Giá bạc trong nước

Giá bạc Phú Quý

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc Phú Qúy mở phiên sáng hôm nay 29/4 có sự điều chỉnh giảm mạnh, giảm gần 2 triệu đồng/kg so với ngày hôm qua. Cụ thể giá bán đang niêm yết ở vùng 76,479 triệu đồng/kg, tương đương 2,868 triệu đồng/lượng, trong khi đó giá bán mở phiên sáng qua đang duy trì ở vùng 78,399 triệu đồng/kg, tương đương 2,940 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Ancarat

Tại hệ thống Ancarat, giá bạc mở phiên sáng nay lúc 8h48 niêm yết ở vùng 76,213 triệu đồng/kg, tương đương 2,858 triệu đồng/lượng, giảm 1,707 triệu đồng/kg so với giá mở phiên sáng qua (77,920 triệu đồng/kg, tương đương 2,922 triệu đồng/lượng).

Giá bạc Sacombank-SBJ

Trong khi tăng nhẹ ngày hôm qua, thì hôm nay, tại hệ thống Sacombank-SBJ giá bạc cũng điều chỉnh giảm mạnh cả chiều mua vào và bán ra. Tại thời điểm 8h48 phút sáng nay, giá đang niêm yết ở vùng 76,640 triệu đồng/kg, tương đương 2,874 triệu đồng/lượng bán ra và 74,240 triệu đồng/kg, tương đương 2,784 triệu đồng/lượng mua vào. Trong khi giá bán ra ngày hôm qua đang duy trì ở vùng 78,320 triệu đồng/kg, tương đương 3,137 triệu đồng/lượng.

Giá bạc DOJI

Động thái giảm cũng xuất hiện tại DOJI, bạc DOJI 99.9 đang được bán ra ở vùng 2,871 triệu đồng/lượng và 14,355 triệu đồng/5 lượng trong khi đó giá bán mở phiên sáng qua đang ghi nhận ở vùng 2,950 triệu đồng/lượng và 14,750 triệu đồng/5 lượng.

Giá bạc quốc tế

Không chỉ thị trường trong nước, tại thị trường quốc tế, giá bạc cũng bất ngờ giảm mạnh, dao động quanh vùng từ 72-73 USD/ounce.

Suốt mấy tuần vừa qua, giá bạc có sự phục hồi mạnh, biên độ mở rộng từ 75-81 USD/ounce, thì bước sang tuần này, giá bạc có sự chững lại rõ rệt, giá giảm mạnh.

Giá bạc thế giới hôm nay (29/4) sụt giảm mạnh về vùng 72 USD/oz.