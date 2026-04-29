Hãng tàu cao tốc ra Phú Quốc lãi gấp rưỡi dù giá dầu lên cao

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang (SKG) cho thấy doanh thu quý đầu năm tăng 14% lên gần 126,5 tỷ đồng. Động lực đến từ doanh thu các tuyến tàu tại khu vực Kiên Giang cũ (như Hà Tiên - Phú Quốc, Rạch Giá - Nam Du...) cao hơn 10% so với cùng kỳ, tuyến Phan Thiết - Phú Quý tăng 24%, tuyến Sóc Trăng - Côn Đảo tăng 9%. Ngoài ra, trong quý I, công ty phát sinh thêm doanh thu tuyến Phú Quốc - Thổ Châu trong khi cùng kỳ chưa có hoạt động khai thác, giúp đóng góp thêm vào tăng trưởng chung.

Ban lãnh đạo cho biết những kết quả này đạt được trong bối cảnh nhiều khó khăn, đặc biệt là biến động giá dầu DO - yếu tố chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí vận hành. Trong 2 tháng đầu, giá dầu duy trì ổn định ở mức thấp nhưng từ giữa tháng 3 đã leo cao và vượt ngưỡng 30.000 đồng một lít vào cuối quý. Ban lãnh đạo SKG gọi đây là mức "tăng sốc", tạo áp lực lớn lên chi phí nhiên liệu và tiềm ẩn rủi ro ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận.

Đồng thời, hãng tàu này cũng tìm cách có thêm nguồn thu từ hoạt động tài chính để giảm bớt ảnh hưởng từ biến động chi phí nhiên liệu. Công ty đang có hơn 180 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng. Trong quý I, lãi tiết kiệm đã mang về gần 2,6 tỷ đồng, tăng hơn 55%. Ban lãnh đạo nhận định đây sẽ là nền tảng giúp SKG giữ ổn định trước các biến động về giá dầu và tình hình cạnh tranh gay gắt.

Một tàu cao tốc đang vận hành trên biển. Ảnh: SKG

Năm nay, Superdong đặt mục tiêu có gần 484 tỷ đồng doanh thu và 48 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Sau quý đầu năm, công ty hoàn thành 26% chỉ tiêu doanh thu nhưng đã đi được một nửa chặng đường về lãi.

Trong phiên họp thường niên hồi cuối tuần trước, ban lãnh đạo xác định ngoài việc tiếp tục nâng cấp đội tàu, công ty sẽ mở rộng hoạt động sang các dịch vụ hỗ trợ, phát triển thành hệ sinh thái gắn với vận tải biển đảo. Các dịch vụ như trung chuyển hành khách, dịch vụ tại cảng, hợp tác với các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch và lưu trú sẽ được nghiên cứu và phát triển theo hướng thận trọng và phù hợp với năng lực vận hành của họ.