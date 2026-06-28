Tin lời đầu tư vàng lãi cao, người phụ nữ ở TPHCM mắc kẹt gần 4 tỷ đồng

Chuyển gần 4 tỷ đồng để đầu tư vàng

Bà Trần Thị Kim T. (TPHCM) và ông Phạm Hữu T1. (Tiền Giang) có mối quan hệ quen biết. Năm 2019, ông T1. giới thiệu cho bà T. cơ hội đầu tư kinh doanh vàng tại Thái Lan.

Theo bà T., ông T1. cùng vợ là bà Giáp Thị Hồng D. giới thiệu sẽ thay bà mua vàng tại Thái Lan, sau đó đưa về Việt Nam tiêu thụ để hưởng lợi nhuận. Mức lợi nhuận được giới thiệu lên tới 80% trên số vốn bỏ ra, thời gian thực hiện mỗi giao dịch tối đa 30 ngày.

Ngày 4/6/2019, bà T. đã chuyển tổng cộng 3,81 tỷ đồng vào các tài khoản do ông T1. cung cấp. Hai bên chỉ thỏa thuận bằng miệng, không làm cam kết bằng văn bản.

Sau khi giao tiền, bà T. cho rằng vợ chồng ông T1 không thực hiện đúng thỏa thuận. Nhiều lần bà T. yêu cầu ông T1. hoàn trả vốn nhưng không được giải quyết. Ngày 23/7/2019, ông T1. lập giấy xác nhận đã nhận 3,81 tỷ đồng của bà T. và cam kết hoàn trả, nhưng sau đó khoản tiền này vẫn chưa được thanh toán.

Do đó, bà T. khởi kiện yêu cầu ông T1. và bà D. hoàn trả số tiền 3,81 tỷ đồng và khoản lãi phát sinh.

Người phụ nữ ở TPHCM đã chuyển 3,81 tỷ đồng để đầu tư vàng ở Thái Lan rồi phải theo đuổi vụ kiện nhiều năm vẫn chưa có hồi kết. Ảnh minh họa: Minh Hiền

Trong khi đó, ông T1. phủ nhận việc nhận tiền để kinh doanh vàng cho bà T. Theo ông, bà T. là người trực tiếp tìm hiểu và quyết định đầu tư vào một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại Thái Lan. Do gặp khó khăn trong việc chuyển tiền sang nước ngoài nên bà nhờ ông đứng ra chuyển hộ.

Ông T1. thừa nhận có nhận 3,81 tỷ đồng thông qua các tài khoản ngân hàng mang tên mình, vợ và một người quen. Ông khẳng định toàn bộ số tiền đã được chuyển tiếp ngay trong ngày cho những người trung gian tại Thái Lan để quy đổi sang đồng Bath và thanh toán cho doanh nghiệp mà bà T. lựa chọn đầu tư.

Về giấy xác nhận ngày 23/7/2019, ông T1. giải thích bà T. nhờ ông viết để sử dụng trong một vụ việc khác nên ông đồng ý giúp vì quen biết lâu năm.

Tòa sơ thẩm buộc trả tiền, cấp phúc thẩm hủy án

Quá trình giải quyết vụ án, nhiều cá nhân liên quan cũng được triệu tập tham gia tố tụng. Trong đó, một phụ nữ ở Nghệ An chuyên nhận mua hàng Thái Lan gửi về Việt Nam khai rằng ngày 4/6/2019, ông T1. chuyển vào tài khoản của bà và em gái bà tổng cộng 3,81 tỷ đồng. Theo yêu cầu của ông T1., bà đã sử dụng tài khoản tại Thái Lan để chuyển tương đương 5 triệu Bath cho một doanh nghiệp tại nước này.

Người này khẳng định chỉ thực hiện việc chuyển tiền theo chỉ dẫn của ông T1. và không biết nguồn gốc số tiền cũng như nội dung giao dịch phía sau.

Sau khi xem xét hồ sơ, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang cho hay ông T1. thừa nhận đã nhận số tiền 3,81 tỷ đồng từ bà T. Bên cạnh đó, giấy xác nhận do chính ông lập thể hiện nội dung nhận tiền của bà T.

Từ đó, tòa sơ thẩm chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, buộc ông T1. phải hoàn trả cho bà T. toàn bộ số tiền 3,81 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tòa không chấp nhận yêu cầu buộc bà D. - vợ ông T1. - phải liên đới trả nợ vì không đủ căn cứ xác định bà tham gia giao dịch.

Đối với yêu cầu tính lãi, tòa đình chỉ giải quyết do nguyên đơn rút yêu cầu.

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, ông T1. kháng cáo toàn bộ bản án. Tại phiên tòa phúc thẩm, ông tiếp tục cho rằng mình chỉ là người hỗ trợ chuyển tiền cho bà T. sang Thái Lan để đầu tư vàng. Theo ông, số tiền đã được chuyển cho doanh nghiệp nước ngoài và bản thân không có nghĩa vụ hoàn trả.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TPHCM cũng cho rằng hồ sơ vụ án còn nhiều thiếu sót trong việc thu thập và đánh giá chứng cứ.

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định cấp sơ thẩm đã bỏ sót người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Theo lời trình bày của ông T1., số tiền bà T. chuyển đã được dùng để thanh toán cho doanh nghiệp kinh doanh vàng tại Thái Lan. Vì vậy, doanh nghiệp này có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ trong vụ án nhưng chưa được đưa vào tham gia tố tụng.

Ngoài ra, nhiều tài liệu quan trọng do các bên cung cấp đều bằng tiếng Thái Lan nhưng chưa được dịch thuật, hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định.

Tòa cũng cho rằng cấp sơ thẩm chưa thực hiện ủy thác tư pháp quốc tế để xác minh các nội dung quan trọng như việc doanh nghiệp tại Thái Lan có thực sự nhận được 5 triệu Bath hay không, doanh nghiệp này có chức năng kinh doanh vàng hay không, quy trình đầu tư được thực hiện như thế nào và vì sao vàng không được giao cho nhà đầu tư.

Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM nhận thấy các vi phạm tố tụng và thiếu sót trong việc thu thập chứng cứ của cấp sơ thẩm. Do đó, dù không chấp nhận các lập luận kháng cáo của ông T1., hội đồng xét xử vẫn quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để giải quyết lại vụ án theo quy định.

Hồ sơ vụ án được giao lại cho TAND tỉnh Tiền Giang để thu thập bổ sung chứng cứ và xét xử lại theo quy định.