Thị trường vàng tiếp tục giữ vững mức hỗ trợ trên 4.500 USD/ounce nhưng đang gặp khó khăn trong việc thu hút động lực tăng giá mới, ngay cả khi niềm tin người tiêu dùng Mỹ tiếp tục suy giảm trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng và nguy cơ suy thoái kinh tế ngày càng lớn.

TheoKitco, chỉ số niềm tin người tiêu dùng đã giảm xuống 93,1 điểm trong tháng 5, so với mức 93,8 điểm của tháng 4. Mặc dù tâm lý người tiêu dùng suy yếu, dữ liệu này vẫn tích cực hơn đôi chút so với dự báo của các nhà kinh tế. Theo ước tính đồng thuận, thị trường kỳ vọng chỉ số sẽ giảm xuống 91,9 điểm.

Giá vàng thế giới gặp khó ở mốc 4.500 USD (ảnh minh họa).

"Niềm tin của người tiêu dùng giảm nhẹ trong tháng 5 do tác động lạm phát từ cuộc chiến ở Trung Đông ngày càng gia tăng", Dana M. Peterson, nhà kinh tế trưởng tại The Conference Board, cho biết.

Thị trường vàng hầu như không phản ứng trước các dữ liệu kinh tế mới nhất của Mỹ. Giá vàng giao ngay hiện ở mức 4.509,10 USD/ounce, giảm hơn 1% so với đầu ngày.

Kim loại quý này tiếp tục chịu ảnh hưởng từ tình trạng bất ổn kéo dài tại Trung Đông, khi cuộc chiến ở Iran đẩy giá dầu tăng cao và làm dấy lên những lo ngại mới về lạm phát.

Xét theo các thành phần của báo cáo, chỉ số tình hình hiện tại - đo lường đánh giá của người tiêu dùng về điều kiện kinh doanh và thị trường lao động hiện nay - đã giảm xuống 121,2 điểm, thấp hơn 3,2 điểm so với tháng 4.

Trong khi đó, chỉ số kỳ vọng - đo lường triển vọng ngắn hạn của người tiêu dùng về thu nhập, tình hình kinh doanh và thị trường lao động - đã tăng lên 74,4 điểm, cao hơn mức 73,4 điểm của tháng 4.

Các phản hồi bằng văn bản của người tiêu dùng về những yếu tố ảnh hưởng đến nền kinh tế tiếp tục nghiêng về phía bi quan trong tháng 5. Những đề cập đến giá cả và dầu khí gia tăng tháng thứ hai liên tiếp, trong khi các đề cập đến chiến tranh, địa chính trị và xung đột vẫn ở mức cao, có thể phản ánh mối lo ngại tiềm ẩn của người tiêu dùng về tác động lạm phát từ cuộc chiến ở Trung Đông đối với túi tiền của họ, cho biết.

Mặc dù tâm lý lạc quan của người tiêu dùng vẫn khá dè dặt, Jeffrey Roach, nhà kinh tế trưởng tại LPL Financial, cho rằng dữ liệu hiện tại cho thấy nền kinh tế vẫn có khả năng phục hồi mạnh mẽ vào cuối năm nay nhờ thị trường lao động duy trì sự ổn định tương đối.

Jeffrey Roach cho rằng, tăng trưởng GDP có thể suy giảm do người tiêu dùng tạm thời thận trọng, nhưng người dân vẫn có thể kỳ vọng nền kinh tế phục hồi vào cuối năm nay nếu tình hình địa chính trị được cải thiện.