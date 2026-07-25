Tiền thưởng World Cup của Tây Ban Nha có thể bị Mỹ đánh thuế sốc

Theo quy định hiện hành của Mỹ, thu nhập phát sinh từ các hoạt động được thực hiện tại nước này nhìn chung đều thuộc diện chịu thuế của Sở Thuế vụ Mỹ (IRS). Đối với các vận động viên nước ngoài không cư trú, một số khoản thanh toán thường phải chịu mức khấu trừ thuế liên bang 30%, trừ khi được giảm theo hiệp định thuế hoặc các trường hợp ngoại lệ khác.

Thông tin này đã vấp phải phản ứng từ nhiều nghị sĩ Mỹ. Hạ nghị sĩ Tim Burchett (đảng Cộng hòa, bang Tennessee) cho rằng việc đánh thuế đối với khoản tiền thưởng của nhà vô địch World Cup là không hợp lý.

"Tôi nghĩ đó là một vụ cướp trắng trợn", ông Burchett nói với Fox News Digital. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận các vận động viên chuyên nghiệp của Mỹ vẫn phải tuân thủ những quy định tương tự, nên phía đội tuyển Tây Ban Nha cũng đã biết trước điều này khi đến thi đấu.

Theo ông Burchett, việc áp mức thuế cao có thể tạo ra hình ảnh không tích cực trong bối cảnh Mỹ đang chuẩn bị đăng cai các sự kiện thể thao quốc tế lớn. Ông cho rằng thay vì thu một phần đáng kể tiền thưởng, Mỹ nên khuyến khích các vận động viên và du khách quốc tế đến chi tiêu, góp phần thúc đẩy nền kinh tế trong nước.

"Chúng ta muốn khuyến khích họ đến đây và tiêu tiền tại Mỹ, nhưng rồi lại lấy đi một phần rất lớn thu nhập của họ. Chúng ta cần một hệ thống thuế tốt hơn", ông nói.

Đội tuyển Tây Ban Nha có thể bị đánh thuế liên bang tại Mỹ lên tới 30%. Ảnh: Fox News.

Cùng quan điểm, Hạ nghị sĩ Jonathan Jackson (đảng Dân chủ, bang Illinois) nhận định khả năng đội tuyển Tây Ban Nha phải chịu mức thuế cao là "không đúng", đồng thời cho rằng đây là minh chứng cho những bất cập trong hệ thống thuế của Mỹ.

Ông Jackson cho rằng, các doanh nghiệp mới nên là đối tượng đóng góp nhiều hơn cho ngân sách thay vì người lao động. Theo ông, việc người lao động hoặc các vận động viên phải nộp tới 30% thu nhập cho thuế là không hợp lý.

Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Burgess Owens (đảng Cộng hòa, bang Utah) cũng đồng ý rằng mức thuế 30% là quá cao. Ông cũng nhấn mạnh lợi ích lâu dài mà World Cup mang lại cho nước Mỹ.

Là cựu cầu thủ của Giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ (NFL), ông Owens cho biết chính World Cup đã khiến ông thay đổi cách nhìn về bóng đá và tin rằng giải đấu sẽ truyền cảm hứng cho nhiều trẻ em Mỹ đến với môn thể thao này.

"Tôi thực sự trân trọng bóng đá hơn rất nhiều. Tôi tin rằng World Cup sẽ tạo ra bước ngoặt cho rất nhiều trẻ em Mỹ," ông nói, đồng thời gửi lời chúc mừng tới Tổng thống Mỹ và những người đã góp phần đưa giải đấu đến nước này.

Theo FIFA, tổng quỹ tiền thưởng của World Cup 2026 lên tới 871 triệu USD, trong đó 655 triệu USD được phân bổ dựa trên thành tích thi đấu của các đội tuyển. Các đội thi đấu trên lãnh thổ Mỹ, kể cả chỉ nhận khoản tham dự, đều có thể phải nộp thuế đối với phần thu nhập phát sinh tại quốc gia này theo quy định hiện hành.