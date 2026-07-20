Các đội nhận thưởng bao nhiêu sau World Cup 2026?

FIFA đã tạo nên lịch sử ở kỳ World Cup này không chỉ với số lượng đội tham dự, mà còn ở các khoản tiền thưởng phân bổ cho các đội tuyển. Tổng tiền thưởng 655 triệu USD tăng 50% so với World Cup 2022.

Tiền thưởng cho nhà vô địch năm nay tăng 8 triệu USD - lên 50 triệu USD so với giải đấu diễn ra tại Qatar 4 năm trước. Khoản thưởng mà Tây Ban Nha nhận được cũng cao nhất lịch sử của World Cup.

Á quân Argentina nhận 33 triệu USD, cao hơn 3 triệu USD so với World Cup 2022. Sau chiến thắng 6-4 trước đội tuyển Pháp ở trận tranh hạng ba, tuyển Anh được thưởng 29 triệu USD, còn Kylian Mbapee và các đồng đội nhận 27 triệu USD. Hai giải này cũng cao hơn 2 triệu USD so với 4 năm trước.

Tương tự, khoản thưởng cho các thành tích khác cũng đều được FIFA tăng thêm 2 triệu USD.

FIFA thưởng 19 triệu USD cho mỗi đội dừng chân ở bán kết, gồm Na Uy, Thụy Sĩ, Morocco và Bỉ. Các đội bị loại ở vòng 1/8 - Brazil, Paraguay, Canada, Bồ Đào Nha, Mỹ, Mexico, Ai Cập và Colombia được nhận 15 triệu USD.

Mức thưởng cho các đội về nước sau vòng 1/16 là 13 triệu USD và sau vòng bảng là 9 triệu USD.

Doanh thu từ World Cup năm nay được dự báo vượt 10 tỷ USD, gấp hơn hai lần giải đấu ở Qatar 4 năm trước. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử doanh thu một giải đấu thể thao vượt mốc này.

FIFA vốn thường quảng bá "quá mức" về các giải đấu của mình, nhưng The Athletic cho rằng thực tế, hiện nay không sự kiện nào có thể sánh với World Cup. Olympic từng là đối thủ, nhưng kỳ gần nhất đạt doanh thu hơn 5 tỷ USD. Với bóng đá, Euro 2024 tại Đức cũng chỉ ghi nhận doanh thu 2,9 tỷ USD.