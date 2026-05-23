Lịch thi đấu U17 World Cup 2026, lịch thi đấu U17 Việt Nam mới nhất

Lịch thi đấu U17 World Cup 2026, lịch U17 Việt Nam ở World Cup

Thời gian Đội 1 Đội 2 Bảng Trực tiếp Lượt trận 1 vòng bảng 19/11 U17 Qatar U17 Panama A 19/11 U17 Ai Cập U17 Hy Lạp A 19/11 U17 Hàn Quốc Suất play-off châu Phi 1 B 19/11 U17 New Caledonia U17 Ecuador B 19/11 U17 Argentina U17 Australia C 19/11 Suất play-off châu Phi 2 U17 Đan Mạch C 19/11 U17 Pháp U17 Haiti D 19/11 U17 U17 Saudi Arabia U17 Uruguay D 20/11 U17 Ý U17 Jamaica E 20/11 U17 Bờ Biển Ngà U17 Uzbekistan E 20/11 U17 Senegal U17 Croatia F 20/11 U17 Cuba U17 Tajikistan F 20/11 U17 Mali U17 New Zealand G 20/11 U17 Bỉ U17 Việt Nam G 20/11 U17 Tây Ban Nha U17 Trung Quốc H 20/11 U17 Fiji U17 Morocco H 21/11 U17 Brazil U17 CH Ireland I 21/11 U17 Tanzania U17 Costa Rica I 21/11 U17 Mỹ U17 Montenegro J 21/11 U17 Chile U17 Algeria J 21/11 U17 Mexico U17 Romania K 21/11 U17 Cameroon U17 Venezuela K 21/11 U17 Nhật Bản U17 Colombia L 21/11 U17 Serbia U17 Honduras L Lượt trận 2 vòng bảng 22/11 U17 Qatar U17 Ai Cập A 22/11 U17 Hy Lạp U17 Panama A 22/11 U17 Hàn Quốc U17 New Caledonia B 22/11 U17 Ecuador Suất play-off châu Phi 1 B 22/11 U17 Argentina Suất play-off châu Phi 2 C 22/11 U17 Đan Mạch U17 Australia C 22/11 U17 Pháp U17 U17 Saudi Arabia D 22/11 U17 Uruguay U17 Haiti D 23/11 U17 Ý U17 Bờ Biển Ngà E 23/11 U17 Uzbekistan U17 Jamaica E 23/11 U17 Senegal U17 Cuba F 23/11 U17 Tajikistan U17 Croatia F 23/11 U17 Mali U17 Bỉ G 23/11 U17 Việt Nam U17 New Zealand G 23/11 U17 Tây Ban Nha U17 Fiji H 23/11 U17 Morocco U17 Trung Quốc H 24/11 U17 Brazil U17 Tanzania I 24/11 U17 Costa Rica U17 CH Ireland I 24/11 U17 Mỹ U17 Chile J 24/11 U17 Algeria U17 Montenegro J 24/11 U17 Mexico U17 Cameroon K 24/11 U17 Venezuela U17 Romania K 24/11 U17 Nhật Bản U17 Serbia L 24/11 U17 Honduras U17 Colombia L Lượt trận 3 vòng bảng 25/11 U17 Hy Lạp U17 Qatar A 25/11 U17 Panama U17 Ai Cập A 25/11 U17 Ecuador U17 Hàn Quốc B 25/11 Suất play-off châu Phi 1 U17 New Caledonia B 25/11 U17 Đan Mạch U17 Argentina C 25/11 U17 Australia Suất play-off châu Phi 2 C 25/11 U17 Uruguay U17 Pháp D 25/11 U17 Haiti U17 U17 Saudi Arabia D 26/11 U17 Uzbekistan U17 Ý E 26/11 U17 Jamaica U17 Bờ Biển Ngà E 26/11 U17 Tajikistan U17 Senegal F 26/11 U17 Croatia U17 Cuba F 26/11 U17 Việt Nam U17 Mali G 26/11 U17 New Zealand U17 Bỉ G 26/11 U17 Morocco U17 Tây Ban Nha H 26/11 U17 Trung Quốc U17 Fiji H 27/11 U17 Costa Rica U17 Brazil I 27/11 U17 CH Ireland U17 Tanzania I 27/11 U17 Algeria U17 Mỹ J 27/11 U17 Montenegro U17 Chile J 27/11 U17 Venezuela U17 Mexico K 27/11 U17 Romania U17 Cameroon K 27/11 U17 Honduras U17 Nhật Bản L 27/11 U17 Colombia U17 Serbia L

2026 FIFA U17 World Cup diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12/2026, quy tụ 48 đội tuyển trẻ mạnh nhất thế giới. Đây là lần thứ hai giải đấu áp dụng thể thức 48 đội và thi đấu thường niên.

U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U17 Mali, U17 Bỉ và U17 New Zealand. Theo lịch thi đấu, đại diện Đông Nam Á sẽ lần lượt chạm trán Bỉ ngày 20/11, New Zealand ngày 23/11 và Mali ngày 26/11.

Tất cả các trận vòng bảng đều tổ chức tại Aspire Zone (Al Rayyan, Qatar). Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội hạng ba thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng knock-out.

Lịch thi đấu và phân nhánh vòng knock-out của 2026 FIFA U17 World Cup hiện chưa được FIFA công bố chi tiết. Chúng tôi sẽ cập nhật nhanh nhất ngay sau khi ban tổ chức đưa ra thông báo chính thức mới nhất.