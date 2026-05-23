Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh 23/05/26 - Trực tiếp
0
0
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng 23/05/26 - Trực tiếp
0
0
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai 23/05/26 - Trực tiếp
0
0
Bologna vs Inter Milan
-
-
Lazio vs Pisa
-
-
Alavés vs Rayo Vallecano
-
-
Real Betis vs Levante
-
-
Celta de Vigo vs Sevilla
-
-
Espanyol vs Real Sociedad
-
-
Getafe vs Osasuna
-
-
Mallorca vs Real Oviedo
-
-
Real Madrid vs Athletic Club
-
-
Valencia vs Barcelona
-
-
Girona vs Elche
-
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
-
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
-
-
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
-
-
Parma vs Sassuolo
-
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
-
-
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
-
-
Crystal Palace vs Arsenal
-
-
Fulham vs Newcastle United
-
-
Liverpool vs Brentford
-
-
Manchester City vs Aston Villa
-
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
-
-
Sunderland vs Chelsea
-
-
Tottenham Hotspur vs Everton
-
-
West Ham United vs Leeds United
-
-
Napoli vs Udinese
-
-
Cremonese vs Como
-
-
Lecce vs Genoa
-
-
Milan vs Cagliari
-
-
Torino vs Juventus
-
-
Hellas Verona vs Roma
-
-
Villarreal vs Atlético de Madrid
-
-
Paris Saint-Germain vs Arsenal
-
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
-
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
-
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
-
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
-
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
-
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
-
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
-
-

Lịch thi đấu U17 World Cup 2026, lịch thi đấu U17 Việt Nam mới nhất

Sự kiện: Đội tuyển U17 Việt Nam

U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ 19/11 đến 13/12 với 48 đội tham dự. U17 Việt Nam lần đầu góp mặt, nằm ở bảng G cùng Mali, Bỉ và New Zealand, hứa hẹn tạo nên nhiều bất ngờ thú vị.

Lịch thi đấu U17 World Cup 2026, lịch U17 Việt Nam ở World Cup

Thời gian

Đội 1

Đội 2

Bảng

Trực tiếp

Lượt trận 1 vòng bảng

19/11

U17 Qatar

U17 Panama

A

19/11

U17 Ai Cập

U17 Hy Lạp

A

19/11

U17 Hàn Quốc

Suất play-off châu Phi 1

B

19/11

U17 New Caledonia

U17 Ecuador

B

19/11

U17 Argentina

U17 Australia

C

19/11

Suất play-off châu Phi 2

U17 Đan Mạch

C

19/11

U17 Pháp

U17 Haiti

D

19/11

U17 U17 Saudi Arabia

U17 Uruguay

D

20/11

U17 Ý

U17 Jamaica

E

20/11

U17 Bờ Biển Ngà

U17 Uzbekistan

E

20/11

U17 Senegal

U17 Croatia

F

20/11

U17 Cuba

U17 Tajikistan

F

20/11

U17 Mali

U17 New Zealand

G

20/11

U17 Bỉ

U17 Việt Nam

G

20/11

U17 Tây Ban Nha

U17 Trung Quốc

H

20/11

U17 Fiji

U17 Morocco

H

21/11 U17 Brazil U17 CH Ireland I

21/11 U17 Tanzania U17 Costa Rica I

21/11 U17 Mỹ U17 Montenegro J

21/11 U17 Chile U17 Algeria J

21/11 U17 Mexico U17 Romania K

21/11 U17 Cameroon U17 Venezuela K

21/11 U17 Nhật Bản U17 Colombia L

21/11 U17 Serbia U17 Honduras L

Lượt trận 2 vòng bảng

22/11 U17 Qatar U17 Ai Cập A

22/11 U17 Hy Lạp U17 Panama A

22/11 U17 Hàn Quốc U17 New Caledonia B

22/11 U17 Ecuador Suất play-off châu Phi 1 B

22/11 U17 Argentina Suất play-off châu Phi 2 C

22/11 U17 Đan Mạch U17 Australia C

22/11 U17 Pháp U17 U17 Saudi Arabia D

22/11 U17 Uruguay U17 Haiti D

23/11 U17 Ý U17 Bờ Biển Ngà E

23/11 U17 Uzbekistan U17 Jamaica E

23/11 U17 Senegal U17 Cuba F

23/11 U17 Tajikistan U17 Croatia F

23/11 U17 Mali U17 Bỉ G

23/11 U17 Việt Nam U17 New Zealand G

23/11 U17 Tây Ban Nha U17 Fiji H

23/11 U17 Morocco U17 Trung Quốc H

24/11 U17 Brazil U17 Tanzania I

24/11 U17 Costa Rica U17 CH Ireland I

24/11 U17 Mỹ U17 Chile J

24/11 U17 Algeria U17 Montenegro J

24/11 U17 Mexico U17 Cameroon K

24/11 U17 Venezuela U17 Romania K

24/11 U17 Nhật Bản U17 Serbia L

24/11 U17 Honduras U17 Colombia L

Lượt trận 3 vòng bảng

25/11 U17 Hy Lạp U17 Qatar A

25/11 U17 Panama U17 Ai Cập A

25/11 U17 Ecuador U17 Hàn Quốc B

25/11 Suất play-off châu Phi 1 U17 New Caledonia B

25/11 U17 Đan Mạch U17 Argentina C

25/11 U17 Australia Suất play-off châu Phi 2 C

25/11 U17 Uruguay U17 Pháp D

25/11 U17 Haiti U17 U17 Saudi Arabia D

26/11 U17 Uzbekistan U17 Ý E

26/11 U17 Jamaica U17 Bờ Biển Ngà E

26/11 U17 Tajikistan U17 Senegal F

26/11 U17 Croatia U17 Cuba F

26/11 U17 Việt Nam U17 Mali G

26/11 U17 New Zealand U17 Bỉ G

26/11 U17 Morocco U17 Tây Ban Nha H

26/11 U17 Trung Quốc U17 Fiji H

27/11 U17 Costa Rica U17 Brazil I

27/11 U17 CH Ireland U17 Tanzania I

27/11 U17 Algeria U17 Mỹ J

27/11 U17 Montenegro U17 Chile J

27/11 U17 Venezuela U17 Mexico K

27/11 U17 Romania U17 Cameroon K

27/11 U17 Honduras U17 Nhật Bản L

27/11 U17 Colombia U17 Serbia L

2026 FIFA U17 World Cup diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12/2026, quy tụ 48 đội tuyển trẻ mạnh nhất thế giới. Đây là lần thứ hai giải đấu áp dụng thể thức 48 đội và thi đấu thường niên.

U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U17 Mali, U17 Bỉ và U17 New Zealand. Theo lịch thi đấu, đại diện Đông Nam Á sẽ lần lượt chạm trán Bỉ ngày 20/11, New Zealand ngày 23/11 và Mali ngày 26/11.

Tất cả các trận vòng bảng đều tổ chức tại Aspire Zone (Al Rayyan, Qatar). Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội hạng ba thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng knock-out.

Lịch thi đấu và phân nhánh vòng knock-out của 2026 FIFA U17 World Cup hiện chưa được FIFA công bố chi tiết. Chúng tôi sẽ cập nhật nhanh nhất ngay sau khi ban tổ chức đưa ra thông báo chính thức mới nhất.

Chính thức lịch thi đấu của U17 Việt Nam ở FIFA World Cup U17
Theo lịch thi đấu do FIFA vừa công bố, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ gặp đối thủ rất mạnh U17 Bỉ ở trận ra quân.

Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

