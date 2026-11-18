Trong chuyên mục "Know your team" (Hiểu về đội bóng của bạn) hướng tới sân chơi U17 World Cup 2026, AFC nhận định U17 Việt Nam đang khao khát biến cột mốc lần đầu tiên giành vé dự World Cup thành màn ra mắt đáng nhớ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, đại diện Đông Nam Á được kỳ vọng tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng từng thể hiện ở cấp độ châu lục để tạo nên bất ngờ tại bảng G.

Ảnh: AFC

AFC điểm lại hành trình đầy thuyết phục giúp thầy trò HLV Cristiano Roland đoạt tấm vé đến Qatar. "Tại giải U17 châu Á 2026 diễn ra ở Saudi Arabia, U17 Việt Nam xuất sắc đánh bại UAE với tỷ số 3-2 ở lượt trận cuối bảng C để hiên ngang tiến vào tứ kết với ngôi nhất bảng.

Sau đó, U17 Việt Nam thua U17 Australia và chia tay giải đấu từ tứ kết, song thành tích này vẫn đánh dấu bước ngoặt lịch sử cho bóng đá trẻ Việt Nam với tấm vé dự U17 World Cup 2026. Trước đó, "Những chiến binh sao vàng" còn khẳng định vị thế số một khu vực khi lên ngôi vô địch tại giải U17 Đông Nam Á 2026.

AFC nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực ở đội hình U17 Việt Nam. Tài năng trưởng thành từ lò đào tạo CLB Hà Nội được mô tả là "ngòi nổ sáng tạo" trong lối chơi của U17 Việt Nam, với nền tảng kỹ thuật khéo léo và tung ra những đường chuyền sáng tạo.

Nguyễn Lực là cầu thủ xuất sắc nhất của giải U17 Đông Nam Á 2026. Sau đó, tiền vệ của CLB Hà Nội là "hạt nhân" chính trong hành trình giành vé dự World Cup của U17 Việt Nam.

Nguyễn Lực liên tục được FIFA và AFC nhắc tên

Sự đánh giá cao từ AFC đồng điệu với nhận định trước đó của trang chủ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Trong loạt bài giới thiệu các đội tuyển góp mặt tại Qatar, FIFA dành sự chú ý cho U17 Việt Nam với tư cách là một trong những tân binh đáng xem.

Trang chủ và các kênh truyền thông chính thức của FIFA World Cup hai lần vinh danh Chu Ngọc Nguyễn Lực, điền tên anh vào danh sách những gương mặt nổi bật nhất bảng G và giới thiệu đây là tiền vệ có tư duy chơi bóng hiện đại cùng khả năng sút phạt ấn tượng.

U17 Việt Nam trải qua quá trình rèn quân kỹ lưỡng, kéo dài gần hai tháng kể từ cuối tháng 9 để hướng tới U17 World Cup 2026. Thầy trò HLV Cristiano Roland có chuyến tập huấn 10 ngày tại Hàn Quốc với ba trận đấu cọ xát, trước khi sang UAE rèn chiến thuật và đánh bại U17 Fiji 2-0.

Sau khi đặt chân tới Doha (Qatar) hôm 10/11, toàn đội tiếp tục có trận tổng duyệt hòa 1-1 trước U17 Panama, nơi mà Nguyễn Lực là người sút thành công quả phạt đền để giúp "Chiến binh sao vàng" thoát trận thua.

Tại vòng chung kết U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đối thủ đến từ ba châu lục là U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ lần lượt chạm trán U17 Bỉ vào lúc 20h00 ngày 20/11, đối đầu U17 New Zealand lúc 22h30 ngày 23/11 và khép lại vòng bảng bằng màn đọ sức với U17 Mali vào lúc 20h00 ngày 26/11 theo giờ Việt Nam.

Cổ vũ đội tuyển U17 Việt Nam tại VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn