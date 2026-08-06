Ronaldo khoe 'kho' siêu xe triệu USD

Thu nhập khổng lồ giúp C. Ronaldo có cuộc sống xa hoa bậc nhất thế giới thể thao. Ngoài chiếc máy bay hạng sang có phòng ngủ, khu tiếp khách và buồng tắm sang trọng, bộ sưu tập siêu xe của anh được ước tính trị giá từ 23 triệu USD. Hôm 5/8, Ronaldo chia sẻ loạt ảnh hé lộ một góc của gara và gọi đây là "những món đồ chơi".

Ronaldo hé lộ một góc garage kín chỗ với những chiếc siêu xe từ Ferrari cho đến Bugatti.

Trong ảnh, CR7 ngồi trên chiếc Ferrari Daytona SP3 màu đỏ, phía trước là siêu xe Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse màu nâu, phía xa là một chiếc siêu xe hàng hiếm Bugati Centodieci có giá xuất xưởng hơn 9 triệu USD, chỉ có 10 chiếc trên thế giới.

Theo Hola, Ronaldo có khoảng 40 mẫu xe sang trong bộ sưu tập cá nhân khổng lồ, đến từ nhiều thương hiệu đẳng cấp như Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley...

Trong một cuộc phỏng vấn với Piers Morgan được Forbes dẫn lại, Ronaldo từng cho biết anh không nhớ chính xác mình có bao nhiêu chiếc xe. Siêu sao Bồ Đào Nha nói anh xem việc tậu xe đắt tiền giống như mua một tác phẩm nghệ thuật - không nhất thiết phải lái mà có thể giữ như khoản đầu tư hay thú sưu tầm.

Truyền thông quốc tế đánh giá bộ sưu tập xe của Cristiano Ronaldo thuộc nhóm đáng chú ý nhất trong giới cầu thủ.

Theo The Sun, Ronaldo, 41 tuổi, và người mẫu Georgina, 32 tuổi, sẽ tổ chức đám cưới ở quê nhà của siêu sao Bồ Đào Nha - đảo Madeira - vào thứ Bảy tuần tới. Các lễ cưới ở nơi này thường diễn ra lúc 15h. Nguồn tin của tờ báo Anh cho biết nhà thờ Funchal, cách nơi cầu thủ chào đời chưa đầy 3 km, đã được đặt trước cho một đám cưới lớn.

Trước đó, MC Adriano Silva Martins thông tin về đám cưới được tổ chức vào ngày 1/8 tại một lâu đài cổ ở gần thủ đô Lisbon. Tuy nhiên kịch bản này đã không diễn ra.

Ronaldo bên vị hôn thê Georgina và con trai cả - Cristiano Ronaldo Jr. - du ngoạn vùng biển Mallorca sau kỳ World Cup.

Ronaldo thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2002. Siêu sao 40 tuổi hiện sở hữu bảng thành tích đồ sộ, gồm năm Quả Bóng Vàng, bốn Giày Vàng châu Âu, năm Champions League, ba Ngoại hạng Anh, hai La Liga, hai Serie A, kỷ lục ghi 954 bàn sự nghiệp và 143 bàn quốc tế.

World Cup 2026 được Ronaldo xác nhận là kỳ cuối cùng trong sự nghiệp. Anh lập nhiều cột mốc tại giải lần này, như trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở sáu kỳ World Cup. Với 27 trận tại giải đấu lớn nhất hành tinh, anh đứng thứ hai trong lịch sử, chỉ sau Messi. Ronaldo cũng đã ghi 11 bàn ở World Cup, kỷ lục của bóng đá Bồ Đào Nha. Dù vậy, danh hiệu vô địch World Cup vẫn là chiếc cúp lớn duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập của Ronaldo. Anh từng cùng Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016 và Nations League 2019, 2025, nhưng chưa một lần lên đỉnh thế giới.

C. Ronaldo còn là tỷ phú bóng đá đầu tiên trên thế giới. Theo tính toán của hãng tài chính Bloomberg, anh đang có khối tài sản 1,3 tỷ USD - phần lớn từ bản hợp đồng khổng lồ ở Arab Saudi cùng các thương hiệu toàn cầu như Nike, Armani hay Louis Vuitton.